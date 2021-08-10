Сами организовали, погуляли, и собрали деньги на благоустройство села. Как прошёл фестиваль в деревне Вынищи под Слуцком (видео)

В субботу, 7 августа, корреспонденты «Кур'ера» отправились в деревню Вынищи Слуцкого района. Там местные жители каждый год своими силами организовывают гуляния. На импровизированной сцене поют песни, для детей устанавливают батуты, продают игрушки и домашнюю выпечку, делают грим. Вырученные с этого праздника средства идут на восстановление костёла, Дома культуры и на благоустройство деревни в целом.

Валентина Шичко, местная жительница, рассказала нам, как проходит мероприятие, сколько людей собирается и какие таланты живут в деревне.

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Приятного просмотра!

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв