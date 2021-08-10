Илья Хрипачёв родом из деревни Городище Слуцкого района. Здесь он живёт с родителями и женой и выращивает овощи на продажу. А ещё недавно Илья завёл канал на YouTube под названием «Слуцкий синдикат», на котором рассказывает про сельхозтехнику и выращивание разных культур.


«Кур'ер» поговорил со случчанином о том, почему он в свои 25 лет выбирает жизнь в деревне и работу фермера.

С чего начинался «синдикат»

Илья говорит, что «Слуцкий синдикат» — это его семья: родители, жена, две сестры и другие близкие, которые вместе с ним занимаются сельским хозяйством, помогают по мере сил.
Отец Ильи работает на железной дороге. Ещё когда дети были маленькими, он в свободное время выращивал на небольшом участке овощи и продавал на рынке в Минске.

«”Слуцкий синдикат” — это моя семья». Почему 25-летний парень делает бизнес в деревне и не собирается перебираться в город
Илья Хрипачёв. Фотографии: Олеся Белая
«Я малой был, — рассказывает Илья. — Помощи от меня особо не было, потому что хотелось с пацанами поиграть в догонялки, в прятки. Отец занимался этим один. Только с возрастом я начал понимать, что папа — молодец. Захотелось ему помочь.
Сначала было страшно тяжело что-то делать. Долго, скучно, очень жарко. На улице, например, 35 градусов, а в теплице — все 50. Но потом постепенно я приноровился, и примерно к 20-ти годам понял, что мне нравится заниматься сельским хозяйством».
Илья закончил в Минске автомеханический колледж. Через год после этого он переехал в деревню и занялся овощами.

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Про зиму, типографию и судьбу

Первые два года Илья в сезон работал на родительском участке, а с ноября по март — в Минске в типографии. Потому что заработанных за сезон денег на зиму не хватало.

«”Слуцкий синдикат” — это моя семья». Почему 25-летний парень делает бизнес в деревне и не собирается перебираться в город
«Работал в типографии не с 8 до 17 часов, а по возможности с 8 до 22, чтобы больше денег заработать, — рассказывает Илья. — Но поработав так два года, я понял, что это очень тяжело. Ты сезон „лупишь“ в деревне по 18−19 часов в день, а потом ещё в Минске „пашешь“, как конь. И когда входишь в новый сезон в марте, сил нет. Зимой нужно отдыхать. И это подвинуло меня что-то менять в своём бизнесе, развиваться. За двумя зайцами погонишься — за одним из них толком не успеваешь».
Сначала Илья посадил больше грунтовых помидоров. Потом, в прошлом году, взял в аренду в сельсовете ещё 3 гектара земли. Бабушка Ильи отдала внуку свои 25 соток, которые всё равно уже не может обрабатывать. Теперь за сезон Илья зарабатывает достаточно, чтобы зиму проводить дома.

Что растёт и на какой площади

Сейчас на участке Хрипачёвых на полутора гектарах растёт картошка. Ещё посажено около гектара грунтовых помидоров, полгектара баклажанов, 25 — 30 соток перца и 25 соток капусты, кабачки, салат, в теплицах, кроме прочего, — огурцы.

«Я малой был, — рассказывает Илья. — Помощи от меня особо не было, потому что хотелось с пацанами поиграть в догонялки, в прятки. Отец занимался этим один. Только с возрастом я начал понимать, что папа — молодец. Захотелось ему помочь.
В прошлые сезоны растили несколько видов зелени (салат, укроп, лук, петрушку, базилик), пекинскую и цветную капусту, брокколи. Но на это всё не было большого спроса. Решили сосредоточиться на наиболее востребованной продукции, чтобы не распылять силы.
Илья пока не называет себя фермером. Говорит, что у фермеров по 30 гектар земли, а у него только три. Но в будущем он планирует расширить свои площади под сельхозкультуры. «Если человек не развивается, то что это за жизнь такая неинтересная?», — говорит парень.

Рынки сбыта

В прошлые сезоны растили несколько видов зелени (салат, укроп, лук, петрушку, базилик), пекинскую и цветную капусту, брокколи. Но на это всё не было большого спроса. Решили сосредоточиться на наиболее востребованной продукции, чтобы не распылять силы.
Папа Ильи уже много лет торгует зеленью и овощами в Минске на рынке «Уручье-3». А после того, как Илья взял новую землю, уже второй год «синдикат» сдаёт продукцию ещё и на оптовый рынок «Новый Лебяжий». Оптовый рынок платит за овощи вдвое меньше, чем если продавать их самим в розницу. Но зато туда урожай можно сдать за час и не нужно неделю стоять и торговать.
«В планах — полностью перейти на оптовый рынок, чтобы не тратить время на нашем обычном „Уручье-3“», — говорит Илья.

Техника и приспособления

В прошлые сезоны растили несколько видов зелени (салат, укроп, лук, петрушку, базилик), пекинскую и цветную капусту, брокколи. Но на это всё не было большого спроса. Решили сосредоточиться на наиболее востребованной продукции, чтобы не распылять силы.
Трактор МТЗ «Белорус», который купили в прошлом году
Сейчас в хозяйстве «синдиката» — три теплицы по 7 соток. Из сельхозтехники — два трактора. Основной — МТЗ-80 «Беларус». Его купили в прошлом году. И трактор отца Т-25, который Илья зовёт Володькой и который в семье уже больше 10-ти лет.
Ещё есть мотоблок, а также разные «прибамбасы»: сажалки, опрыскиватель, бочки, плуги и прочее.

Чем Илье нравится занятие сельским хозяйством

Илья говорит, что в сельском хозяйстве ему нравится то, что можно видеть результат своего труда и честно зарабатывать.

В прошлые сезоны растили несколько видов зелени (салат, укроп, лук, петрушку, базилик), пекинскую и цветную капусту, брокколи. Но на это всё не было большого спроса. Решили сосредоточиться на наиболее востребованной продукции, чтобы не распылять силы.
«Сажаешь семечку, а из неё получается трёхметровый куст, и с него собираешь урожай, — объясняет он. — Заработок тоже важен. Без него вы не будете заниматься даже тем, что нравится. Надо же за что-то жить. А мне сельское хозяйство и нравится, и приносит доход».

Как «синдикат» появился в соцсетях

Илья говорит, что он фанат старых советских мотоциклов, потому что в них «есть душа». Он даже купил «Урал» с коляской и стал его восстанавливать. В качестве пособия смотрел YouTube-канал «Moto Sancho» про восстановление старых мотоциклов. И, вдохновившись этим каналом, решил создать свой.

В прошлые сезоны растили несколько видов зелени (салат, укроп, лук, петрушку, базилик), пекинскую и цветную капусту, брокколи. Но на это всё не было большого спроса. Решили сосредоточиться на наиболее востребованной продукции, чтобы не распылять силы.
Теперь на канале «Слуцкий синдикат» уже 867 подписчиков. Илья говорит, что ему особенно нравится, когда в комментариях люди пишут, что его видео помогло им в работе.
Яна, жена Ильи, завела одноимённую страничку в Instagram. Она выкладывает стильные фото и видео с лаконичными обложками, а в описаниях рассказывает про разные сорта овощей и уход за ними.

Почему Хрипачёвы хотят жить в деревне?

«Мне жалко, что деревни вымирают, — говорит Илья. — Почему здесь не жить? Понятно, что это — дело каждого. Может, кому-то тяжело в деревне, он хочет в квартиру. Но для меня квартира — это какая-то клетка, в которой ты закрываешься, и все пути твои останавливаются на этой двери.

«”Слуцкий синдикат” — это моя семья». Почему 25-летний парень делает бизнес в деревне и не собирается перебираться в город
Дверь сарая, на которой Илья в детстве написал своё имя
Хочется, чтобы молодёжи было больше в деревне. Было бы круче и можно было бы развить деревню до совершенно другого уровня. Для примера — деревня Ольшаны, где жители ездят на последних моделях машин и живут в двухэтажных коттеджах. А когда в Городище остались только я и мой одноклассник — какое здесь развитие?
Хочется, чтобы не было ассоциации, что если человек из деревни, то это какой-то колхозник необразованный, некультурный, бухает по вечерам и возле забора валяется. Хочется, чтобы ассоциация была такая, что деревня — это свежий воздух, это свои продукты, это добрые, отзывчивые люди, простые, которые не подставят. В деревне — реальная жизнь".

Про развлечения в деревне и в городе

«”Слуцкий синдикат” — это моя семья». Почему 25-летний парень делает бизнес в деревне и не собирается перебираться в город
Илья говорит, что проблем с развлечениями у него и Яны нет. И хоть и ходит поверье что «в деревне делать нечего», многие городские не развлекаются так, как деревенские.
«Мы с женой ездим в Минск: в аквапарк, на фестивали, концерты, просто погулять, — рассказывает Илья. — А можем просто дома сделать пиццу, взять колы и посмотреть фильм.

«”Слуцкий синдикат” — это моя семья». Почему 25-летний парень делает бизнес в деревне и не собирается перебираться в город
Двор Хрипачёвых
В самой деревне бесконечный спектр развлечений. Начиная от солярия на траве, заканчивая шикарной шашлычной на природе.
В городе человек отработал с восьми до пяти. Приходит домой. Что он делает? Ест, отдыхает, смотрит телевизор. В деревне можно делать то же самое. А в выходные — сесть на велосипед, проехать до леса, поля, речки, увидеть зайца, оленя. В городе дома всегда одинаковые. А лес и речка всегда разные".

Из соцсетей «Слуцкого синдиката»

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Публикация от 🔥СЛУЦКИЙ СИНДИКАТ🔥 (@slutsky_syndicate)