«”Слуцкий синдикат” — это моя семья». Почему 25-летний парень делает бизнес в деревне и не собирается перебираться в город

Илья Хрипачёв родом из деревни Городище Слуцкого района. Здесь он живёт с родителями и женой и выращивает овощи на продажу. А ещё недавно Илья завёл канал на YouTube под названием «Слуцкий синдикат», на котором рассказывает про сельхозтехнику и выращивание разных культур.



«Кур'ер» поговорил со случчанином о том, почему он в свои 25 лет выбирает жизнь в деревне и работу фермера.

С чего начинался «синдикат»

Илья говорит, что «Слуцкий синдикат» — это его семья: родители, жена, две сестры и другие близкие, которые вместе с ним занимаются сельским хозяйством, помогают по мере сил.

Отец Ильи работает на железной дороге. Ещё когда дети были маленькими, он в свободное время выращивал на небольшом участке овощи и продавал на рынке в Минске. «Я малой был, — рассказывает Илья. — Помощи от меня особо не было, потому что хотелось с пацанами поиграть в догонялки, в прятки. Отец занимался этим один. Только с возрастом я начал понимать, что папа — молодец. Захотелось ему помочь.

Сначала было страшно тяжело что-то делать. Долго, скучно, очень жарко. На улице, например, 35 градусов, а в теплице — все 50. Но потом постепенно я приноровился, и примерно к 20-ти годам понял, что мне нравится заниматься сельским хозяйством».

Илья закончил в Минске автомеханический колледж. Через год после этого он переехал в деревню и занялся овощами.

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Про зиму, типографию и судьбу

Первые два года Илья в сезон работал на родительском участке, а с ноября по март — в Минске в типографии. Потому что заработанных за сезон денег на зиму не хватало.



«Работал в типографии не с 8 до 17 часов, а по возможности с 8 до 22, чтобы больше денег заработать, — рассказывает Илья. — Но поработав так два года, я понял, что это очень тяжело. Ты сезон „лупишь“ в деревне по 18−19 часов в день, а потом ещё в Минске „пашешь“, как конь. И когда входишь в новый сезон в марте, сил нет. Зимой нужно отдыхать. И это подвинуло меня что-то менять в своём бизнесе, развиваться. За двумя зайцами погонишься — за одним из них толком не успеваешь».

Сначала Илья посадил больше грунтовых помидоров. Потом, в прошлом году, взял в аренду в сельсовете ещё 3 гектара земли. Бабушка Ильи отдала внуку свои 25 соток, которые всё равно уже не может обрабатывать. Теперь за сезон Илья зарабатывает достаточно, чтобы зиму проводить дома.

Что растёт и на какой площади

Сейчас на участке Хрипачёвых на полутора гектарах растёт картошка. Ещё посажено около гектара грунтовых помидоров, полгектара баклажанов, 25 — 30 соток перца и 25 соток капусты, кабачки, салат, в теплицах, кроме прочего, — огурцы.



В прошлые сезоны растили несколько видов зелени (салат, укроп, лук, петрушку, базилик), пекинскую и цветную капусту, брокколи. Но на это всё не было большого спроса. Решили сосредоточиться на наиболее востребованной продукции, чтобы не распылять силы.

Илья пока не называет себя фермером. Говорит, что у фермеров по 30 гектар земли, а у него только три. Но в будущем он планирует расширить свои площади под сельхозкультуры. «Если человек не развивается, то что это за жизнь такая неинтересная?», — говорит парень.

Рынки сбыта



Папа Ильи уже много лет торгует зеленью и овощами в Минске на рынке «Уручье-3». А после того, как Илья взял новую землю, уже второй год «синдикат» сдаёт продукцию ещё и на оптовый рынок «Новый Лебяжий». Оптовый рынок платит за овощи вдвое меньше, чем если продавать их самим в розницу. Но зато туда урожай можно сдать за час и не нужно неделю стоять и торговать.

«В планах — полностью перейти на оптовый рынок, чтобы не тратить время на нашем обычном „Уручье-3“», — говорит Илья.

Техника и приспособления

Сейчас в хозяйстве «синдиката» — три теплицы по 7 соток. Из сельхозтехники — два трактора. Основной — МТЗ-80 «Беларус». Его купили в прошлом году. И трактор отца Т-25, который Илья зовёт Володькой и который в семье уже больше 10-ти лет.

Ещё есть мотоблок, а также разные «прибамбасы»: сажалки, опрыскиватель, бочки, плуги и прочее.

Чем Илье нравится занятие сельским хозяйством

Илья говорит, что в сельском хозяйстве ему нравится то, что можно видеть результат своего труда и честно зарабатывать.



«Сажаешь семечку, а из неё получается трёхметровый куст, и с него собираешь урожай, — объясняет он. — Заработок тоже важен. Без него вы не будете заниматься даже тем, что нравится. Надо же за что-то жить. А мне сельское хозяйство и нравится, и приносит доход».

Как «синдикат» появился в соцсетях

Илья говорит, что он фанат старых советских мотоциклов, потому что в них «есть душа». Он даже купил «Урал» с коляской и стал его восстанавливать. В качестве пособия смотрел YouTube-канал «Moto Sancho» про восстановление старых мотоциклов. И, вдохновившись этим каналом, решил создать свой.



Теперь на канале «Слуцкий синдикат» уже 867 подписчиков. Илья говорит, что ему особенно нравится, когда в комментариях люди пишут, что его видео помогло им в работе.

Яна, жена Ильи, завела одноимённую страничку в Instagram. Она выкладывает стильные фото и видео с лаконичными обложками, а в описаниях рассказывает про разные сорта овощей и уход за ними.

Почему Хрипачёвы хотят жить в деревне?

«Мне жалко, что деревни вымирают, — говорит Илья. — Почему здесь не жить? Понятно, что это — дело каждого. Может, кому-то тяжело в деревне, он хочет в квартиру. Но для меня квартира — это какая-то клетка, в которой ты закрываешься, и все пути твои останавливаются на этой двери. Хочется, чтобы молодёжи было больше в деревне. Было бы круче и можно было бы развить деревню до совершенно другого уровня. Для примера — деревня Ольшаны, где жители ездят на последних моделях машин и живут в двухэтажных коттеджах. А когда в Городище остались только я и мой одноклассник — какое здесь развитие?

Хочется, чтобы не было ассоциации, что если человек из деревни, то это какой-то колхозник необразованный, некультурный, бухает по вечерам и возле забора валяется. Хочется, чтобы ассоциация была такая, что деревня — это свежий воздух, это свои продукты, это добрые, отзывчивые люди, простые, которые не подставят. В деревне — реальная жизнь".

Про развлечения в деревне и в городе



Илья говорит, что проблем с развлечениями у него и Яны нет. И хоть и ходит поверье что «в деревне делать нечего», многие городские не развлекаются так, как деревенские.

«Мы с женой ездим в Минск: в аквапарк, на фестивали, концерты, просто погулять, — рассказывает Илья. — А можем просто дома сделать пиццу, взять колы и посмотреть фильм. В самой деревне бесконечный спектр развлечений. Начиная от солярия на траве, заканчивая шикарной шашлычной на природе.

В городе человек отработал с восьми до пяти. Приходит домой. Что он делает? Ест, отдыхает, смотрит телевизор. В деревне можно делать то же самое. А в выходные — сесть на велосипед, проехать до леса, поля, речки, увидеть зайца, оленя. В городе дома всегда одинаковые. А лес и речка всегда разные".

Из соцсетей «Слуцкого синдиката»