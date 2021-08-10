О том, что мода имеет свойство возвращаться, знают многие. Некоторые хранят в шкафах одежду из 70-х, 80-х, 90-х. «Кур'ер» провёл фотосессию со случчанками разных возрастов в нарядах прошлого века. Кое-что, на наш взгляд, можно надеть и сегодня.

Эти платья сохранились у случчанок — сестёр Валентины, Лины и Марии. Наряды в то время чаще шили в ателье. Кто жил в деревне, заказывали у местных портних. Следили за модой по советским журналам мод.

Льняные с вышивкой

Два льняных платья 70-х годов. Мастер — модельер Ольга Левитина (Коляда), она позднее уехала в Израиль. Желтое с вышивкой платье удивительно тем, что сшито оно полностью на руках, а не на швейной машине. Узор придумала и вышила сама мастер.

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Светло-розовое платье было куплено в магазине, а потом Ольга Левитина дополнила его вышивкой.

Платье розовое — кримплен

Платье принадлежит Марии Вашкевич. Оно сшито в 1977 году, когда она училась в 8 классе. Из очень модного тогда материала — кримплена. Его ценили за то, что изделия никогда не теряли форму, их не нужно было гладить, легко стирались. Платье шила соседка - Мария Доминиковна Шкурская (д.Вынищи). Она придумала фасон сама. Это платье Мария надевала на праздники: свадьбы, проводы в армию.

Голубое из шёлка

Платье сохранилось у Марии Вашкевич. Она шила его в ателье города Заславль в начале 80-х годов. Первый раз надела на свадьбу, на которой была свидетельницей. затем носила, как повседневное. Ткань — искусственный шелк. Фасон разработал закройщик — модельер. Интересный факт, что раньше сначала покупали ткань, а потом подбирали к ней фасон. В моде тогда были юбки «полусолнце» и рукава «на рулике» У платья был пояс, но он потерян.

Зеленое с юбкой «в складку»

Платье демонстрирует Мария Кобель, лаборант водоканала. Платье принадлежит Лине Шумко. Была студенткой финансово — экономического техникума. Начало 1980 годов. Ткань — тонкая шерсть. Её покупали в Минске в магазине «Алеся», в отделе «Мерный лоскут». Шила соседка Шкурская Мария Доминиковна (д.Вынищи). Она разработала фасон сама.

Платье черное «с купоном»

Лина Шумко покупала его в магазине военного городка Мурманска в конце 80-х годов. Она работала бухгалтером и на работу ходила нарядная. Платье сшито из трикотина — тонкой синтетической ткани, импортное. Модный тогда фасон — с рукавом «летучая мышь» и юбка «с купоном».

Платье из «шотландки»

Платье принадлежит Лине Шумко. Она заказывала его в ателье города Заславье в середине 80-х годов. Ткань покупали в Минске в магазине «Алеся», в отделе «Мерный лоскут». Фасон разработала модельер, комбинируя разное расположение полоски. Лина носила его на занятия.

Платье «с буфами»

Платье принадлежит Валентине Шишко. Шила она его на заказ, в ателье города Заславье в 1992 году для выпускного вечера в пединституте. Потом носила на работу. Ткань — трикотин. Фасон разработала сама Валентина. Камешки покупала в Минске на Червенском рынке. Их привозили из Польши. Украшения нашивала сама на готовое платье.

Всем нашим моделям нравится одевать платья прошлой эпохи. Они считают их вполне современными и красивыми. Говорят, что в деревне в советское время было много свадеб. Многие платья сначала надевали как нарядные, а потом носили, как повседневные.