В понедельник, 9 августа, на проспекте Мира в Солигорске рпоявился необычный асфальтоукладчик. Его конструкция отличается от привычных машин, которые раньше работали в городе. Он удивлял прохожих своей производительностью. За ним оставалась лента уложенного асфальта шириной на двухполосную дорогу, что составляла как раз половину ширины проспекта Мира.

Шведский асфальтоукладчик впервые появился на улицах Солигорска. Как он работает
Фото: Владимир Амельченя
О новой машине «Кур'еру» рассказал начальник участка СУ -149 Денис Денисов.

«Асфальтоукладчик спроектирован в Швеции, но изготовлен в Германии. На улицах
Солигорска раньше он не работал, хотя давно является собственностью СУ — 149, — сказал Денис Денисов. — Его обслуживают в рабочем процессе три человека: машинист Александр Силкин, левый оператор Иван Ягелла, он же является бригадиром асфальтоукладочной бригады, и правый оператор. Оба постоянно следят за толщиной уложенного слоя, за величиной уклона полотна дороги после укладки асфальта. Все сотрудники высокой квалификации, прошли специальную подготовку в Минске».

Шведский асфальтоукладчик впервые появился на улицах Солигорска. Как он работает
Начальник участка Денис Денисов, машинист Александр Силкин и бригадир Иван Ягелла — пятиминутная планерка.
начальник участка Денис Денисов, машинист Александр Силкин и бригадир Иван Ягелла – пятиминутная планерка
Машинист асфальтоукладочной машины Александр Силкин, шестой профессиональный разряд.
Как сказал Денис Денисов, его участку в это лето ещё предстоит много работы. Нужно заасфальтировать проспект Мира от улицы Октябрьской до пересечения с улицей Козлова, улицу Ленина от Октябрьской до улицы Козлова, улицу Октябрьскую от улицы Ленинского Комсомола до улицы Проспект Мира. Будет реконструирована в четырех полосную улица Ленинского Комсомола. Эту реконструкцию проводит Старобинское ДРСУ.
машинист асфальтоукладочной машины Александр Силкин, шестой профессиональный разряд.
Бригадир Иван Ягелла
бригадир Иван Ягелла
Закрывающая решетка водосточного колодца должна быть ниже полотна асфальта не более 2 см. Металлическая крышка смотрового люка - на уровне асфальта. Такие требования к укладке дорожного покрытия.