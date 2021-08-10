Шведский асфальтоукладчик впервые появился на улицах Солигорска. Как он работает

В понедельник, 9 августа, на проспекте Мира в Солигорске рпоявился необычный асфальтоукладчик. Его конструкция отличается от привычных машин, которые раньше работали в городе. Он удивлял прохожих своей производительностью. За ним оставалась лента уложенного асфальта шириной на двухполосную дорогу, что составляла как раз половину ширины проспекта Мира. О новой машине «Кур'еру» рассказал начальник участка СУ -149 Денис Денисов.

«Асфальтоукладчик спроектирован в Швеции, но изготовлен в Германии. На улицах

Солигорска раньше он не работал, хотя давно является собственностью СУ — 149, — сказал Денис Денисов. — Его обслуживают в рабочем процессе три человека: машинист Александр Силкин, левый оператор Иван Ягелла, он же является бригадиром асфальтоукладочной бригады, и правый оператор. Оба постоянно следят за толщиной уложенного слоя, за величиной уклона полотна дороги после укладки асфальта. Все сотрудники высокой квалификации, прошли специальную подготовку в Минске». Как сказал Денис Денисов, его участку в это лето ещё предстоит много работы. Нужно заасфальтировать проспект Мира от улицы Октябрьской до пересечения с улицей Козлова, улицу Ленина от Октябрьской до улицы Козлова, улицу Октябрьскую от улицы Ленинского Комсомола до улицы Проспект Мира. Будет реконструирована в четырех полосную улица Ленинского Комсомола. Эту реконструкцию проводит Старобинское ДРСУ.