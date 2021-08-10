Случчанин пожаловался в «Кур'ер», что громкая музыка из детского сада под окнами мешает ему спать. Он работает на двух работах. На одной из них — по графику «2 через 2» и с ночными сменами. Ему нужно поспать перед сменой или отдохнуть после неё, а музыка играет с 8.00.

Комментаторы в соцсетях «Кур'ера» разделились на два лагеря: за детский сад и за случчанина. Из нескольких десятков комментариев выбрали самые характерные.

Реклама

На стороне садика _volotkovich_: Музыка играет ровно 7 минут. Пускай едет в лес, строит себе там жилище, и тогда точно никакой сад не будет беспокоить vladimir_wladimirovich: У меня почти всегда график сутки через сутки. И поверьте, когда устал, то никакая музыка мне не помешает выспаться. Ну и лайфхак вам — окно закройте. anastasiiamedvedeva650: Под всех детский сад не подстроится. Кто-то утром спит, кто-то в обед или вечером. Музыка не весь день играет. Придётся Вам подстраиваться под садик. burlachenko1104: В 8.15 — 8.20 детей в этом саду заводят в группы. Каждый день в это время там прохожу. И музыка только на время утренней зарядки. А если автор не может выспаться — это его проблемы! Когда устал и хочется спать, то ничего помешать не может! Кто-то просто не имеет своих детей, да и чужие его тоже раздражают. Может тогда к психиатру?

mishka.chudo: Работаешь на 1 работе, спишь по ночам, и всё — проблема решена. А если серьёзно, с 8 до 10 люди могут слушать музыку, гулять и веселится, как хотят, а в том, что ты не высыпаешься, только твои проблемы.

kulagina0701: Мы тоже туда ходим. И здорово когда у детей с самого утра хорошее настроение от веселой музыки. Работа как стояла, так и будет стоять. А улыбки детей бесценны.

mrs.drabyshevich: Беруши в помощь.

Олег Семенович: Почему большинство окружающих должны подстраиваться под график единиц? Есть общепринятые нормы, прописанные в законодательстве, их и нужно соблюдать. Всё остальное — проблемы индивидуальные, решайте их самостоятельно. Помимо музыки для детей есть ещё куча источников различных звуков. Люди живут и около оживленных трасс, железных дорог, аэропортов, стадионов и т. п. Как-то же они умудряются спать, им бы эта детская музыка показалась райским наслаждением. Так что не ной, а купи беруши, как советуют и спи себе, как медведь в берлоге.

На стороне работающего мужчины

aristocratka_n: Сама живу около этого сада, и музыка слышна даже при закрытых окнах, балконе. И эта дискотека продолжаться может по часу.

annavolkova_sladkaykrasotka: Я думаю, что нужно сделать потише музыку. Войти в положение человека. Ну мешает она ему спать.

svetostopol: Могу сказать людям, которые советуют беруши, из своего опыта: от громкой музыки под окнами они не спасают. Мне кажется, ничего страшного, если сделают музыку потише. Музыкальное сопровождение не так жизненно важно, как сон.

kate_sorogovets: Не слишком ли громко играет музыка, что её слышно на таком расстоянии? Дети не оглохли там?

Василий Bender99: Да, это проблема. У меня похожая проблема. От хронического недосыпа потом будут проблемы со здоровьем при чём как физиологические, так и психологические. Пробуйте использовать бируши, я пробовал, но будильник можно пропустить.

Другое

darya_mazalyaka: Заодно давайте избавимся от цветочного рынка, который орёт уже с 6 утра: «Проходите ко мне, я вас первая позвала», от «Досок», «Эпицентра» и караоке в «Пицце-смайл».

fedorblizner: Необходимо устроиться на 3-ю работу, тогда времени спать не будет. Решение проблемы.

egor.strj: Когда я в саду был, меня эта музыка наоборот раздражала.

vladimirvasilievich0: Вы с таким графиком работы хоть жить успеваете?

Александр Жданович: В принципе, можно понять человека, если это Бузова.