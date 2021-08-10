«Кур'ер» посмотрел, как идёт приемная кампания в колледжах и лицее нашего города и какие специальности пользуются спросом. Использованы данные по итогам приёма документов 9 августа.
Слуцкий медицинский колледж
Медколледж набирает абитуриентов после 11 классов на бюджетные места по специальностям: сестринской дело, лечебное дело, медико-диагностическое дело. Освоить зуболечебное дело можно только платно.
- Самой востребованной пока является специальность сестринское дело. На 120 бюджетных мест подано 130 заявлений. На платной основе готово учиться меньшее число абитуриентов: на 30 мест заявилось 7 человек.
- Есть конкурс и на специальность лечебное дело. На 60 бюджетных мест подано 68 заявлений. На платной основе на 30 мест подано 16 заявлений.
- Наименьшее число заявлений подано на специальность медико-диагностическое дело: на 50 мест — 39 заявлений. На предусмотренные 10 платных мест заявления пока не поданы.
- По специальности зубное дело обучение только платное. Из 30 мест занято только 15.
Слуцкий государственный колледж
Поступить в колледж можно как после окончания 9-ти классов, так и после 11-ти классов.
Число заявлений на все специальности после 9-ти классов превысило число выделенных мест. больше всего абитуриентов хотят быть сыро- и маслоделами.
- Технология маслодельного, сыродельного и молочного производства: на 30 мест подано 37 заявлений.
- Технология хлебопекарного производства. На 30 мест подано 36 заявлений.
- Техническая эксплуатация оборудования (Технология сварочных работ): на 30 мест подано 34 заявления
- Техническая эксплуатация оборудования: на 30 мест подано 31 заявление
Также популярна профессия маслоделов и среди 11-классников.
На специальность технология маслодельного, сыродельного и молочного производства (аппаратчик пастеризации; маслодел) на 30 мест подано 32 заявления.
Есть ещё места на специальности:
- технология маслодельного, сыродельного и молочного производства (лабораторные исследования и измерения в производстве): на 30 мест — 25 заявлений
- общественное питание: на 28 мест 22 заявления.
Меньше всего желающих осваивать торговое дело: на 27 мест заявились 11 человек.
Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей
Основное число учащихся осваивают профессию после окончания 9-ти классов. Среди предлагаемых лицеем специальностей наибольшей популярностью пользуется общественное питание. Желающих поступить на неё больше, чем предусмотренных мест.
- Общественное питание. Торговое дело: на 30 мест 37 заявлений.
- Технология сварочных работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей: на 26 мест 26 заявлений.
- Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей: на 60 мест — 52 заявления.
- Отделочные строительные работы. Производство строительно-монтажных и ремонтных работ: на 15 мест 2 заявления.
Среди окончивших 11 классов популярна специальность технология сварочных работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей. Число поданных заявлений здесь выше, чем число мест: 28 заявлений на 26 мест.
В лицее предусмотрено три места для абитуриентов со специальным образованием. Они могут получить профессию штукатура 3 разряда. Пока на 3 места подано 2 заявления.