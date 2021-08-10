«Кур'ер» посмотрел, как идёт приемная кампания в колледжах и лицее нашего города и какие специальности пользуются спросом. Использованы данные по итогам приёма документов 9 августа.

Слуцкий медицинский колледж

Медколледж набирает абитуриентов после 11 классов на бюджетные места по специальностям: сестринской дело, лечебное дело, медико-диагностическое дело. Освоить зуболечебное дело можно только платно.

Самой востребованной пока является специальность сестринское дело. На 120 бюджетных мест подано 130 заявлений. На платной основе готово учиться меньшее число абитуриентов: на 30 мест заявилось 7 человек.

пока является специальность На 120 бюджетных мест подано 130 заявлений. На платной основе готово учиться меньшее число абитуриентов: на 30 мест заявилось 7 человек. Есть конкурс и на специальность лечебное дело. На 60 бюджетных мест подано 68 заявлений. На платной основе на 30 мест подано 16 заявлений.

На 60 бюджетных мест подано 68 заявлений. На платной основе на 30 мест подано 16 заявлений. Наименьшее число заявлений подано на специальность медико-диагностическое дело: на 50 мест — 39 заявлений. На предусмотренные 10 платных мест заявления пока не поданы.

заявлений подано на специальность на 50 мест — 39 заявлений. На предусмотренные 10 платных мест заявления пока не поданы. По специальности зубное дело обучение только платное. Из 30 мест занято только 15.

Слуцкий государственный колледж

Поступить в колледж можно как после окончания 9-ти классов, так и после 11-ти классов.

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Число заявлений на все специальности после 9-ти классов превысило число выделенных мест. больше всего абитуриентов хотят быть сыро- и маслоделами.



Технология маслодельного, сыродельного и молочного производства: на 30 мест подано 37 заявлений.

на 30 мест подано 37 заявлений. Технология хлебопекарного производства. На 30 мест подано 36 заявлений.

На 30 мест подано 36 заявлений. Техническая эксплуатация оборудования ( Технология сварочных работ): на 30 мест подано 34 заявления

( на 30 мест подано 34 заявления Техническая эксплуатация оборудования: на 30 мест подано 31 заявление

Также популярна профессия маслоделов и среди 11-классников.

На специальность технология маслодельного, сыродельного и молочного производства (аппаратчик пастеризации; маслодел) на 30 мест подано 32 заявления.

Есть ещё места на специальности:

технология маслодельного, сыродельного и молочного производства (лабораторные исследования и измерения в производстве): на 30 мест — 25 заявлений

(лабораторные исследования и измерения в производстве): на 30 мест — 25 заявлений общественное питание: на 28 мест 22 заявления.

Меньше всего желающих осваивать торговое дело: на 27 мест заявились 11 человек.

Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей

Основное число учащихся осваивают профессию после окончания 9-ти классов. Среди предлагаемых лицеем специальностей наибольшей популярностью пользуется общественное питание. Желающих поступить на неё больше, чем предусмотренных мест.



Общественное питание. Торговое дело: на 30 мест 37 заявлений.

на 30 мест 37 заявлений. Технология сварочных работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей: на 26 мест 26 заявлений.

на 26 мест 26 заявлений. Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей: на 60 мест — 52 заявления.

на 60 мест — 52 заявления. Отделочные строительные работы. Производство строительно-монтажных и ремонтных работ: на 15 мест 2 заявления.

Среди окончивших 11 классов популярна специальность технология сварочных работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей. Число поданных заявлений здесь выше, чем число мест: 28 заявлений на 26 мест.

В лицее предусмотрено три места для абитуриентов со специальным образованием. Они могут получить профессию штукатура 3 разряда. Пока на 3 места подано 2 заявления.