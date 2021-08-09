Вниманию потребителей и пользователей газа

Обучающая организация СТАНДАРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО проводит обучение граждан выполнению работ по повторной проверке состояния и прочистке дымоходов и вентиляционных каналов в газифицированных одноквартирных, блокированных жилых домах.

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ДАННОГО ОБУЧЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО И ЖУРНАЛ НА ПРАВО БЕССРОЧНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ В СВОИХ ДОМАХ, БЕЗ ЕЖЕГОДНОГО ВЫЗОВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (пп.43 Правил пользования газом в быту, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2007 № 1539 в редакции постановления от 29.03.2019 № 213).

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Стоимость обучения составляет 25 руб. (оплата на месте, без комиссии), при себе иметь паспорт.

Следующее обучение состоится 11 августа 2021 года в 17.00 часов по адресу: г. Слуцк, ул. Гагарина, 3 (Слуцкий ООС ДОСААФ).

Предварительная запись по тел. (029)5301393 в рабочие дни с 08.30 до 17.00 часов, информацию по всем интересующим вопросам можно получить по тел.(029)6105838.

УНП291 369 269