Каким был День деревни Серяги Слуцкого района. Фото

Алексей Скрынников
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В субботу, 7 августа, в Серягах отпраздновали День деревни. Фотограф Алексей Скрынников подготовил для «Кур'ера» небольшой фоторепортаж об этом событии.

Каким был День деревни Серяги. Фото
Фотографии: Алексей Скрынников
Каким был День деревни Серяги. Фото

Каким был День деревни Серяги. Фото

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Каким был День деревни Серяги. Фото

Каким был День деревни Серяги. Фото

Каким был День деревни Серяги. Фото

Каким был День деревни Серяги. Фото

Каким был День деревни Серяги. Фото

Каким был День деревни Серяги. Фото

Каким был День деревни Серяги. Фото