В каких домах Слуцка не будет света с 9 по 13 августа

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ и с реконструкцией на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.
Где и когда отключат свет
12 августа с 09.00 до 16.30 по адресам:
- 1-й пер. Я. Коласа № 45, 47;
- пер. Крылова № 1−4, 6−17;
- ул. Надельная № 15;
- ул. А. Алешко № 20−22, 24−41, 43, 45;
- ул. Баумана № 2−8 (чётные);
- ул. Пушкина № 14−330 (чётные), 31−35 (нечётные);
- ул. Ленина № 202, 204, 208−218 (чётные), 222−228 (чётные);
- ул. Нахимова № 1−10;
- проезд Гончарова № 1−5;
- ул. Гончарова № 2−10, 12, 12а;
- ул. Козберга № 9;
- ул. Крылова № 1−15, 17−29 (нечётные);
- ул. Тургенева № 2−13;
- ул. Жуковского № 1−3, 5−10, 12, 14;
- ул. Тельмана № 1, 2, 4−24, 26−43, 45, 46, 48, 50;
- ул. Советская № 11, 13, 15−32, 34−41, 43−45, 47−50, 52, 53, 55, 58−64 (чётные).
С 9 августа по 13 августа с 08.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Виленская № 30−36 (чётные), 40−46 (чётные), 50−76 (чётные);
- ул. Куликова № 1−8;
- ул. Ленина № 102−108 (чётные);
- ул. Железнодорожная № 1−45;
- пер. 1-й Железнодорожный № 1−13 (нечётные);
- пер. 2-й Железнодорожный № 1−6;
- пер. 3-й Железнодорожный № 1−11, 13, 15;
- 2-й пер. К. Либкнехта № 4, 6, 12.