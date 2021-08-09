В каких домах Слуцка не будет света с 9 по 13 августа

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ и с реконструкцией на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.

Где и когда отключат свет

12 августа с 09.00 до 16.30 по адресам:

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1-й пер. Я. Коласа № 45, 47;

пер. Крылова № 1−4, 6−17;

ул. Надельная № 15;

ул. А. Алешко № 20−22, 24−41, 43, 45;

ул. Баумана № 2−8 (чётные);

ул. Пушкина № 14−330 (чётные), 31−35 (нечётные);

ул. Ленина № 202, 204, 208−218 (чётные), 222−228 (чётные);

ул. Нахимова № 1−10;

проезд Гончарова № 1−5;

ул. Гончарова № 2−10, 12, 12а;

ул. Козберга № 9;

ул. Крылова № 1−15, 17−29 (нечётные);

ул. Тургенева № 2−13;

ул. Жуковского № 1−3, 5−10, 12, 14;

ул. Тельмана № 1, 2, 4−24, 26−43, 45, 46, 48, 50;

ул. Советская № 11, 13, 15−32, 34−41, 43−45, 47−50, 52, 53, 55, 58−64 (чётные).

С 9 августа по 13 августа с 08.00 до 17.00 по адресам: