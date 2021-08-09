В Солигорске двое детей угнали чужой самокат. Они «просто забрали его покататься»

В милицию за помощью обратилась 33-летняя солигорчанка: вечером из холла общежития пропал трюковой самокат, стоимостью около 150 рублей, на котором её 9-летний сын любил кататься в скейт-парке, пишет УВД Минского облисполкома.

Выяснилось, что самокат приглянулся двум ровесникам юного спортсмена. Дети рассказали, что просто забрали его покататься.

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«Так как дети не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности за кражу, который наступает с 14 лет, — уголовное дело возбуждено не будет, однако в отношении них будет проводится профилактическая работа, их деяние будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящее время по данному факту проводится проверка» — пояснил Максим Сосукевич, начальник инспекции по делам несовершеннолетних.