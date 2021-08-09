Через наш городской парк приходится ходить часто. Даже небольшая прогулка среди зелени деревьев и ощущение ароматов придают положительный импульс и просветляют мысли.

Иногда, особенно после выходных, вижу утром на траве мусор от нерадивых посетителей. Но уже через час-другой в парке — порядок. Особая тема — это зелёные газоны. Ведь в зоне отдыха приятно их видеть ровными и аккуратными. Наблюдаю, как на протяжении последних трёх лет порядок в Слуцком парке наводит один и тот же косарь — молодой человек.

Случилось так, что когда в очередной раз проходил по парку вблизи работающего косаря, то триммер замолк. Воспользовался этой тишиной и подошёл познакомиться. Поначалу Андрей стеснялся, да и не привык он рассказывать о себе, но потом понемногу наша беседа наладилась.

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Андрею немногим больше 30 лет, 15 из них он занимается благоустройством города, а последние три — работает в парке. Зимой убирает снег, осенью — листья, а летом косит траву. Название профессии - «рабочий зелёного строительства». Это лето выдалось жаркое и косить траву в спецодежде было особенно тяжело. Но Андрей не жалуется, говорит: «Ничего, нормально!»

По разговору чувствуется, что мужчина привязан к Слуцку и любит свой город. «Народ хороший!» - так он охарактеризовал случчан. Андрей пошёл работать в 16 лет, и ему нравится быть при деле. Размер зарплаты он не назвал, но сказал, что его устраивает, есть всякие надбавки. Недавно мужчина женился, и в жене тоже ценит то, что она деятельная.

За время работы Андрей по особому привязался к парку, считает его уютным уголком природы. Он ценит деревья в парке за их возраст и величие. «Хорошее дело — природа!», — говорит он. Когда выдается свободное время, Андрей с семьёй тоже выезжает на природу, с удовольствием отдыхает среди зелени и покоя.

Андрею нравится, когда люди гуляют в парке и фотографируют привлекательные места.

Мимо нас проходила женщина и стала возмущаться, что, мол, была трава хорошая, а сейчас — голая земля. «Вот попробуй, угоди людям…», — заметил косарь.