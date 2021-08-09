Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в июле

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за июль. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.
По итогам июля на сайте kurjer.info зарегистрировано 995 810 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 617 966 визитов (в 1,6 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
Новости и сюжеты
ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:
- Как выглядит обед слуцких механизаторов, за который они доплачивают по 1,5 рубля. Фото.
- Электричество по двойным тарифам, а баллон газа по «космической» цене… Что волнует дачников и жителей слуцких деревень.
- Как выглядели сотрудники ГАИ Слуцка в 80-е и 90-е годы. И на чём они ездили (уникальные архивные фото).
- Весь июнь семья из Слуцка каждый день записывала свои расходы, чтобы понять, можно ли сэкономить. К какому выводу пришли.
- «Не представляю, откуда у продавцов такая сила воли». Две истории от случчанок о «тёмной стороне» работы в торговле.
- «Говорят, что есть крыша над головой, еда и одежда — что ещё нужно». Случчанка мучается, но не может заставить 31-летних сыновей работать.
- Сколько стоит черника в Слуцке и по какой цене её скупают заготовители.
- На даче у случчанина бесследно исчез дом. Как так?
- «Она стала второй мамой для нас». Ушла из жизни Валентина Картель, замдиректора средней школы № 8 г. Слуцка.
- Ядовитый газ, першит в горле, начинается кашель. Почему сейчас в Слуцке и Солигорске опасно выходить на улицу.
Нелокальные сюжеты
- Поступил или нет: когда и где искать списки зачисленных в ВУЗы Беларуси абитуриентов.
- Что изменится в Беларуси с 1 августа. Обзор.
- В августе в Беларуси пересчитают тунеядцев. Как не попасть в этот список и при чём тут жировки.
- Про проходные баллы, места в вузах и как подавать документы… Особенности и правила вступительной кампании-2021.
- Как внутри организма действует вакцина «Спутник V». Рассказ c понятными картинками.
Самые популярные «Народные новости»
- Как в Слуцке «смертная» выручила «бессмертного».
- «Хочу публично похвалить нашего сельского доктора». Вот так звучит простая и искренняя благодарность от жителя деревни под Слуцком.
- Как мы покупались на озере в 20 километрах От Слуцка. Плюсы и минусы.
- Рай во время жары. Как я отдыхала на озере, возникшем на месте бывшего водного танкодрома недалеко от Слуцка.
- «За минуту развёл меня на деньги». Женщина рассказала, как она попала на слуцкого Остапа Бендера.