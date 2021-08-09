Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в июле

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за июль. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в июле
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 3 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Как и в прошлых месяцах, SimilarWeb перестал учитывать данные одного из местных сайтов, так как его статистика слишком мала для измерения, однако мы в своих подсчётах учитывали его средние показатели. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb
По итогам июля на сайте kurjer.info зарегистрировано 995 810 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 617 966 визитов (в 1,6 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

Новости и сюжеты

ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:

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  1. Как выглядит обед слуцких механизаторов, за который они доплачивают по 1,5 рубля. Фото.
  2. Электричество по двойным тарифам, а баллон газа по «космической» цене… Что волнует дачников и жителей слуцких деревень.
  3. Как выглядели сотрудники ГАИ Слуцка в 80-е и 90-е годы. И на чём они ездили (уникальные архивные фото).
  4. Весь июнь семья из Слуцка каждый день записывала свои расходы, чтобы понять, можно ли сэкономить. К какому выводу пришли.
  5. «Не представляю, откуда у продавцов такая сила воли». Две истории от случчанок о «тёмной стороне» работы в торговле.
  6. «Говорят, что есть крыша над головой, еда и одежда — что ещё нужно». Случчанка мучается, но не может заставить 31-летних сыновей работать.
  7. Сколько стоит черника в Слуцке и по какой цене её скупают заготовители.
  8. На даче у случчанина бесследно исчез дом. Как так?
  9. «Она стала второй мамой для нас». Ушла из жизни Валентина Картель, замдиректора средней школы № 8 г. Слуцка.
  10. Ядовитый газ, першит в горле, начинается кашель. Почему сейчас в Слуцке и Солигорске опасно выходить на улицу.

Нелокальные сюжеты

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  2. «Хочу публично похвалить нашего сельского доктора». Вот так звучит простая и искренняя благодарность от жителя деревни под Слуцком.
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  4. Рай во время жары. Как я отдыхала на озере, возникшем на месте бывшего водного танкодрома недалеко от Слуцка.
  5. «За минуту развёл меня на деньги». Женщина рассказала, как она попала на слуцкого Остапа Бендера.