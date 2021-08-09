На «Большом разговоре» с Лукашенко упомянули Слуцк и спросили: «Что делать?». Рассказываем о чём шла речь (+видео)

Блогер Алексей Голиков, участник мероприятия 9 августа, обращаясь к Александру Лукашенко, упомянул свой визит в воинскую часть в Слуцке в контексте информационной безопасности и спросил, что делать, когда люди не верят тому, что показывают в прямом эфире.

«Кур'ер» пересказывает суть вопроса и каким был ответ.

Алексей Голиков: «Меня волнует вопрос информационной безопасности, что некоторые продолжают верить в фейки. И вся моя деятельность, которую я сейчас произвожу, направлена на усиление информационной безопасности. Ваше мнение: что нужно делать сегодня в информационной сфере, чтобы наши граждане верили власти, верили самим себе и верили своим глазам?

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Я вот поехал в одну из частей города Слуцка, я показываю в прямом эфире как наши солдаты бегают в спортивной форме. И мне пишут: «Это показуха».

Я захожу в казарму. Я показываю одежду, какая она есть, там есть следы пота и люди всё равно отказываются упорно верить.

Что делать?"

Александр Лукашенко: «Значит, Алексей, есть люди, до которых ты можешь достучаться, и мы тоже. Но есть небольшое количество, ну, несколько тысяч, ну, казалось бы, небольшое, но для того, чтобы тебя забанить и там тебя под плинтус попытаться загнать… Ты этих людей не переубедишь.

Не переубедишь! Они везде есть.

Не ориентируйся, что мы 100% сделаем, и они будут думать, как ты. В любом обществе они есть. И они все должны стоять на своём месте.

Ради бога. Только бы они на тебя ориентировались и писали всякие гадости. Только бы вот так вот реагировали. Но это их мнение, скажем так.

Но если только они себе позволят какие-то незаконные действия, мы их жёстко поставим на место.

Я уже предупредил. Это один из уроков".

Далее, развивая мысль о том, как власти страны ставят на место за незаконные действия, Александр Лукашенко в очередной раз за время более чем 7-часового мероприятия поделился новыми ранее неизвестными деталями событий годовой давности.

Видео

53-минутный сюжет Алексея Голикова о визите в воинскую часть в Слуцке, который был упомянут на встрече, смотрите здесь (опубликован 6 августа).

Алексей Голиков ранее служил в этой воинской части.

Напомним, что в пятницу, 6 августа, в 30-й отдельной железнодорожной бригаде в 1-м городке Слуцка прошёл день открытых дверей в честь дня железнодорожных войск.