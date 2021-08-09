Лукашенко рассказал, кто будет следующим президентом после 2025 года

В понедельник, 9 августа во время «Большого разговора с Президентом» Александр Лукашенко ответил на вопрос, кто и когда будет президентом Беларуси после него, пишет Sputnik.by.

«Я мог бы ответить, как мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует», — заверил он.

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По словам Лукашенко, он всегда завидовал Леониду Кучме, бывшему президенту Украины.

«Встречаюсь с ним и говорю: ну как ты себя Леонид чувствуешь? Прекрасно. И я вижу, что он себя прекрасно чувствует. Я начинаю тогда думать, нет я так не смогу. Я врос в эту страну, она в меня. И я не понимаю, как можно жить и вообще на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю», — признался Александр Лукашенко.

После чего добавил, что это не значит, что он вцепился и будет «посиневшими пальцами держаться за кресло».

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», — заявил Александр Лукашенко.

Также Лукашенко отметил, что в Беларуси есть 15−20 человек, которые могут вырасти в президенты: «Они все на виду, кто может быть президентом. У нас человек 15−20, которые могут вырасти в президенты».

«Если будут президентские выборы, я вам обещаю, что я не буду педалировать, что я не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет. Я буду честно вести себя», — пообещал Лукашенко.