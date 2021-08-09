Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 2 по 18 августа. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Настя Тисецкая (@nastyatisa)

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Публикация от Kate Kovrey ☀️ (@katekovrey)

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Публикация от amuzeb (@bezuma_run)

 

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Публикация от 𝓜𝓪𝓻𝓲𝓷𝓪𝓢’ (@marinasorogovec)

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Публикация от 🍒ALINA🍒 (@alnmrnv69)

 

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Публикация от 🏘️🌱🌺🤩 (@innulik_m)

 

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Публикация от Lozhka🥄 (@mkostfood)

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Публикация от Юрий Сербин (@yura_serbin)

 

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Публикация от Sasha Solovey (@alexander_solovey_ph)