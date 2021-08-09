Почему 9 августа лучше всего собирать лекарственные травы и как это связано со Святым Пантелеимоном

9 августа православные чтят память христианского Святого Пантелеимона — талантливого врачевателя, бескорыстно помогавшего людям. Он принял мученическую смерть за христианскую веру.

У многих случчан я видел в доме или автомобиле икону с изображением Целителя Пантелеимона, к его помощи взывают больные и немощные с просьбой об исцелении. Великий русский мыслитель Николай Рерих создал картину «Пантелеимон-Целитель», изобразив его седобородым старцем, собирающим лечебные травы и цветы на фоне земли и неба. Из истории известно, что Святой Пантелеимон был казнен в 305 году совсем молодым. Но на картине он показан умудрённым учителем. Люди считали, что 9 августа Святой спускается с небес на землю, чтобы наделить все растения целебной силой. Поэтому считается, что лечебные травы особо благоприятно собирать в этот день.

Вот как образно его представил писатель Алексей Толстой:

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«Пантелей-государь ходит по полю,

И цветов и травы ему по пояс,

И все травы пред ним расступаются,

И цветы все ему поклоняются.

И он знает их силы сокрытые,

Все благие и все ядовитые…"

Пантелеимон познавал, изучал природу и жил в духовном слиянии с ней. Он лечил безвозмездно, используя знания и христианскую веру. По преданию, помогал он и христианам, томившимся в тюрьмах. Об этом узнал император Максимиан. Он предложил Пантелеимону опровергнуть донос и отречься от веры. Пантелеймон в ответ святой предложил найти тяжелого больного и устроить испытание: кто излечит его (врач-христианин или врач-язычник), того вера и истинна. Победил Пантелеимон, и многие язычники, видя это, обратились в христианство. Разгневанный император приказал казнить врача.

В Слуцке при женском монастыре в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой в храме Космы и Дамиана (братья были врачами в 4 веке) выставлена икона с частичкой мощей Великомученика Пантелеимона. К ней может приложиться каждый и попросить помощи у Святого в исцелении недугов. Всего 20 лет назад было официально признано любопытное направление в науке — этноботаника — наука, исследующая взаимодействия людей с растениями. Её приверженцы изучают роль растений в жизни человека, в том числе, собирают старинные рецепты приготовления лекарственных трав. Дело в том, что уже даже в самых глухих уголках планеты практически не осталось травников и целителей, которые лечили дедовскими средствами. В результате исчезают ценнейшие сведения, веками копившиеся в народе. Все больше люди верят в таблетки, чем в мудрость предков. А ведь по сути дела, мы ходим не по траве, а по живительной аптеке. Как сказал поэт Всеволод Рождественский: «Есть в травах и цветах целительная сила для всех, умеющих их тайну разгадать».

Можно привести поучительное предание о том, как учитель послал своего воспитанника принести несколько никчемных травок. Тот вернулся через три дня со словами, что не нашел ни одного бесполезного растения.