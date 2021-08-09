«Большой разговор с Лукашенко»: о чём говорилось в первой части (краткий пересказ)

В Минске 9 августа проходит «Большой разговор» с Александром Лукашенко. Канал «АТН: новости Беларуси и мира» ведёт прямую трансляцию. «Кур'ер» тезисно пометил, о чём говорили в первой части «разговора».
Про непростой год
- Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира.
- Мы прожили непростой год. Многое из того, что происходило, было в большей степени искажено, перевёрнуто с ног на голову нашими «оппонентами».
- Мы провели подготовку к выборам и сами выборы в условии тотальной гласности и демократизации общественной жизни.
- Так называемую демократию заменил цифровой диктат, хайп, буллинг, троллинг, хейт.
- На пераменах и переменах настаивали многие.
Про экономику
- Развитие нашей экономики происходит в условиях двойного удара: пандемия и санкции.
- Тем не менее, экономика растёт. Экономический рост обеспечен на качественной основе.
- Основной санкционный удар коллективного Запада приходится на работников наших предприятий.
Про пандемию
- Мы не ввели комендантский час, как от нас требовали.
- Тот уровень лечения и безопасности, что есть в Беларуси — беспрецедентный.
- Обезумевшие люди во всём мире, СМИ подыгрывали.
- В Беларуси поначалу большинство думало: да что творит президент. А потом поняли, что всё было правильно.
Про Запад
- Учитывая, что здесь есть представители западных СМИ, прошу передать вашим… не думающим головой: прежде чем вводить против нас меры санкционные, нужно думать головой.
- США очень ценили нашу работу по борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных отходов. Только в прошлом году 5−6 случаев. Если они перейдут черту, это может иметь последствия. Пример — нелегальная миграция.
- Не надо браться за санкционные топоры и вилы. Это может иметь обратный эффект.
На момент публикации мероприятие продолжается. Лукашенко отвечает на вопросы представителей медиа.