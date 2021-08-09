«Большой разговор с Лукашенко»: о чём говорилось в первой части (краткий пересказ)

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«Большой разговор с Лукашенко»: о чём говорилось в первой части (тезисы)

В Минске 9 августа проходит «Большой разговор» с Александром Лукашенко. Канал «АТН: новости Беларуси и мира» ведёт прямую трансляцию. «Кур'ер» тезисно пометил, о чём говорили в первой части «разговора».

Про непростой год

  • Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира.
  • Мы прожили непростой год. Многое из того, что происходило, было в большей степени искажено, перевёрнуто с ног на голову нашими «оппонентами».
  • Мы провели подготовку к выборам и сами выборы в условии тотальной гласности и демократизации общественной жизни.
  • Так называемую демократию заменил цифровой диктат, хайп, буллинг, троллинг, хейт.
  • На пераменах и переменах настаивали многие.

Про экономику

  • Развитие нашей экономики происходит в условиях двойного удара: пандемия и санкции.
  • Тем не менее, экономика растёт. Экономический рост обеспечен на качественной основе.
  • Основной санкционный удар коллективного Запада приходится на работников наших предприятий.

Про пандемию

  • Мы не ввели комендантский час, как от нас требовали.
  • Тот уровень лечения и безопасности, что есть в Беларуси — беспрецедентный.
  • Обезумевшие люди во всём мире, СМИ подыгрывали.
  • В Беларуси поначалу большинство думало: да что творит президент. А потом поняли, что всё было правильно.

Про Запад

  • Учитывая, что здесь есть представители западных СМИ, прошу передать вашим… не думающим головой: прежде чем вводить против нас меры санкционные, нужно думать головой.
  • США очень ценили нашу работу по борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных отходов. Только в прошлом году 5−6 случаев. Если они перейдут черту, это может иметь последствия. Пример — нелегальная миграция.
  • Не надо браться за санкционные топоры и вилы. Это может иметь обратный эффект.

На момент публикации мероприятие продолжается. Лукашенко отвечает на вопросы представителей медиа.

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