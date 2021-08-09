«Большой разговор с Лукашенко»: о чём говорилось в первой части (краткий пересказ)

В Минске 9 августа проходит «Большой разговор» с Александром Лукашенко. Канал «АТН: новости Беларуси и мира» ведёт прямую трансляцию. «Кур'ер» тезисно пометил, о чём говорили в первой части «разговора».

Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира.

Мы прожили непростой год. Многое из того, что происходило, было в большей степени искажено, перевёрнуто с ног на голову нашими «оппонентами».

Мы провели подготовку к выборам и сами выборы в условии тотальной гласности и демократизации общественной жизни.

Так называемую демократию заменил цифровой диктат, хайп, буллинг, троллинг, хейт.