«Большой разговор с Лукашенко». О чём говорилось во второй части (ответы на вопросы, краткий пересказ)

В Минске 9 августа проходит «Большой разговор» с Александром Лукашенко. Канал «АТН: новости Беларуси и мира» ведёт прямую трансляцию. Текстовый онлайн ведёт SPUTNIK. Во второй части «разговора» Лукашенко отвечал на вопросы. Кратко пересказываем, о чём идёт речь.
Про протесты в августе 2020 года
- На протесты вышли 46 тысяч 700 человек.
- Вы пришли с оружием и с поддержкой из-за рубежа. Это страшное преступление по конституции любой страны. Первые три дня наши ребята животами выдавливали людей с улиц, а когда начали колоть животы нашим военным, я дал команду — не ищите виновных, поставить всех на место без стрельбы.
- Пыток не было. Если там (на Окрестино) кто-то и был с синяками, так они получили на улице, когда они ринулись на внутренние войска и ОМОН.
Про репрессии
- Никаких репрессий не было, и не будет в моей стране никаких репрессий. Потому что мне это не нужно, мне это во вред. Я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову.
- В Беларуси не было репрессий против так называемой независимой иностранной прессы. Средства массовой информации, против которых были приняты соответствующие меры, нарушали белорусское законодательство. Вы приехали ко мне в страну, чтобы поддерживать отношения между народами, но при этом говорить правду. Вы же все изворотили, искромсали мой народ, государство. Я про себя уже и не говорю. И вы это называете прессой?
Вопросы Британской журналистки из ВВС про мирные протесты и жестокость властей
- Вы сказали, что прошлогодние «мирные» протесты. И что я проявил жестокость. Если ваш продюсер это видел, он слеповатый человек. Посмотрите эти кадры, которые «очумелые» выбрасывали. Взрывы, петарды и прочее. Они с боеприпасами туда пришли. Заточки, ножи. Мирными акциями там не пахло.
- Мы отнеслись к этому гораздо мягче, чем ваш «патрон» в Вашингтоне. Застрелили девчонку. Сколько заключённых по Вашингтонскому делу?
- Британия — сателлит Америки. Вы пляшете под американскую дудку. Минимум тысяча по этому делу у вас томятся в тюрьмах. Как только вы всех освободите бес последствий?
- Ломали омоновцев. За два дня 11 милиционеров получили травмы.
- «Очумелые» синячили задние места и показывали.
- Вы пропагандисты того крыла людей.
- Мы эту бойню развязали на улицах Минска? Но вы же начали эту войну, эту бойню. Вы проповедники тех, кто там сбежали от жестокости. Вы осуществили попытку государственного переворота. Пришли с заточками и феерверками, чтобы осуществить государственный переворот. Мы вас первые три дня животами вытесняли с улиц.
- Все команды я отдавал. Поставить всех на место. Без стрельбы. Но если бы во Дворец Независимости ворвались, нас бы никто не остановил. Мы бы защищали страну от вас.
- Вы в ВВС осудили тех, кто убивает граждан Ирака? Они бегут от войны, а вы их убиваете на границе.
- Инсулинозависимый человек упал прямо на линию границы. Ноги в Литве, а голова — в Беларуси. 10 минут, и он бы погиб. Почему вы об этом не сказали?
- Не вам говорить о честных выборах. Вы показали, как надо провести выборы — позор.
- Вы сказали, что выборы нечестные. Факты на стол!
- Про политзаключённых я вам сказал — у нас нет статьи. А вы косите всех подряд. Вы лошадьми и овчарками травите людей. Вы сами это на ВВС показывали. У нас овчарку не пускали на людей, лошадьми людей не давили.
- Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские.
- На Окрестина было 2000 человек, может и больше. На Окрестина несут службу 47 человек. Они что, пытали 2000 человек? Это фейк, это неправда. А зачем их пытать? Там же следствие не вели. А если там и были кто-то с синяками, так они получили их на улице.
- Они там были шёлковые, и в магазин ходили. Никаких там пыток не было, это вы придумали.
- У вас не получится снести президента. Я вас снесу, скорее всего, не глядя, что вы далеко.
- А санкции вводите. Увидим, к чему это приведёт, если вы не образумитесь.
Про политзаключённых
- В Беларуси нет политических статей. Однако Лукашенко обещает рассмотреть вопрос Воскресенского про освобождение 100 политзаключённых.
- Вопрос не только во мне, но и в силовиках, которых они били-ломали и автомобилями заезжали. Я не могу переступить через этих ребят.
- Воскресенский уточнил: в его списке 93 гражданина, которым «задурили голову», шесть банкиров, а также один директор филармонии.
Про Украину
- Украина после выхода из СНГ превратилась в источник дешевой рабочей силы для Евросоюза.
- Украинцы — родные люди. Однако именно с украинской стороны при посредничестве властей и спецслужб в Беларусь перебрасывались боевики и оружие.
- Беларусь никогда не сделает пакость Украине, если она первая не ступит с оружием на белорусскую территорию. Однако Киев перешел «красную черту», когда (раньше ЕС) запретил авиасообщение с Беларусью.
- Беларусь никогда не будет на стороне Украины, если украинские власти захотят силовым методом захватить Донбасс с помощью третьих стран.
- Вот вы допрыгаетесь до того, что я когда-нибудь рискну, переступлю эту [украинскую] границу — без оружия. И у меня там будет не 40 процентов украинцев, а минимум девяносто! И мы Украину вернем.
О ситуации на границе с Литвой
- Если не утихомирятся на границах, получат по морде на всю катушку. Они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия.
Про отношения с Россией
- Мы никогда не были против теснейшего союза, но Россия всегда нас держала на расстоянии и сейчас держит.
- Дорожные карты по интеграции были переформатированы в союзные планы. Остался только один вопрос — по природному газу. От дорожной карты по политической интеграции отказались по инициативе Владимира Путина.
Про Шишова, Тимановскую, Протасевича
- Какой безумец в Беларуси пойдет и повесит (про смерть Виталия Шишова, главу «Белорусского дома в Украине»)? Не дай бог с Протасевичем случится как с Шишовым. Крыть нечем.
- Задержанного в Беларуси Романа Протасевича «заказали» Литва и Польша, и белорусские власти вынуждены защищать его.
- Ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Польские друзья посоветовали Тимановской, чтобы она в аэропорту Токио подошла к полицейским и сказала, что ее в воздушную гавань привезли сотрудники белорусских спецслужб.
Про следующие президентские выборы
- Победят в Беларуси (на президентских выборах) обязательно прагматичные и нормальные люди (подробнее — здесь).
Про Всебелорусское народное собрание
- Самое главное для Беларуси: идёт смена поколений. Приходит активное новое поколение. Надо соблюсти баланс. Новое поколение не должно выбросить на обочину старшее поколение. Опыт всегда пригодится. Старое поколение должно отойти на уровень ВНС, а новое поколение — управляйте страной, руководите.
О предотвращении Третьей мировой войны
- Беларусь находится на перекрестке дорог. Если бы мы во время протестов проявили слабину, нас бы исполосовали. В результате началась бы новая мировая война. Я понимал, что на другой стороне штыки точат, поэтому поднял армию, вывел «Полонез». Одна моя команда и мы бы нанесли удар, но они не перешли черту. Если бы произошло иначе, Россия бы никогда не отступила и не потеряла Беларусь. Началась бы заваруха, а это ядерная держава. Вот от чего мы тогда ушли. Что касается тех, кто вышел на улицу, — просто неприятно.
- Вы развяжете 3-ю мировую войну. Вы к этому толкаете нас с россиянами? Не будет победителей в этой войне. А если будут — это не вы. Давайте сядем за стол переговоров.