«Большой разговор с Лукашенко». О чём говорилось во второй части (ответы на вопросы, краткий пересказ)

В Минске 9 августа проходит «Большой разговор» с Александром Лукашенко. Канал «АТН: новости Беларуси и мира» ведёт прямую трансляцию. Текстовый онлайн ведёт SPUTNIK. Во второй части «разговора» Лукашенко отвечал на вопросы. Кратко пересказываем, о чём идёт речь.

Про протесты в августе 2020 года

На протесты вышли 46 тысяч 700 человек.

Вы пришли с оружием и с поддержкой из-за рубежа. Это страшное преступление по конституции любой страны. Первые три дня наши ребята животами выдавливали людей с улиц, а когда начали колоть животы нашим военным, я дал команду — не ищите виновных, поставить всех на место без стрельбы.

Пыток не было. Если там (на Окрестино) кто-то и был с синяками, так они получили на улице, когда они ринулись на внутренние войска и ОМОН.

Про репрессии

Никаких репрессий не было, и не будет в моей стране никаких репрессий. Потому что мне это не нужно, мне это во вред. Я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову.

В Беларуси не было репрессий против так называемой независимой иностранной прессы. Средства массовой информации, против которых были приняты соответствующие меры, нарушали белорусское законодательство. Вы приехали ко мне в страну, чтобы поддерживать отношения между народами, но при этом говорить правду. Вы же все изворотили, искромсали мой народ, государство. Я про себя уже и не говорю. И вы это называете прессой?

Вопросы Британской журналистки из ВВС про мирные протесты и жестокость властей

Вы сказали, что прошлогодние «мирные» протесты. И что я проявил жестокость. Если ваш продюсер это видел, он слеповатый человек. Посмотрите эти кадры, которые «очумелые» выбрасывали. Взрывы, петарды и прочее. Они с боеприпасами туда пришли. Заточки, ножи. Мирными акциями там не пахло.

Мы отнеслись к этому гораздо мягче, чем ваш «патрон» в Вашингтоне. Застрелили девчонку. Сколько заключённых по Вашингтонскому делу?

Британия — сателлит Америки. Вы пляшете под американскую дудку. Минимум тысяча по этому делу у вас томятся в тюрьмах. Как только вы всех освободите бес последствий?

Ломали омоновцев. За два дня 11 милиционеров получили травмы.

«Очумелые» синячили задние места и показывали.

Вы пропагандисты того крыла людей.

Мы эту бойню развязали на улицах Минска? Но вы же начали эту войну, эту бойню. Вы проповедники тех, кто там сбежали от жестокости. Вы осуществили попытку государственного переворота. Пришли с заточками и феерверками, чтобы осуществить государственный переворот. Мы вас первые три дня животами вытесняли с улиц.

Все команды я отдавал. Поставить всех на место. Без стрельбы. Но если бы во Дворец Независимости ворвались, нас бы никто не остановил. Мы бы защищали страну от вас.

Вы в ВВС осудили тех, кто убивает граждан Ирака? Они бегут от войны, а вы их убиваете на границе.

Инсулинозависимый человек упал прямо на линию границы. Ноги в Литве, а голова — в Беларуси. 10 минут, и он бы погиб. Почему вы об этом не сказали?

Не вам говорить о честных выборах. Вы показали, как надо провести выборы — позор.

Вы сказали, что выборы нечестные. Факты на стол!

Про политзаключённых я вам сказал — у нас нет статьи. А вы косите всех подряд. Вы лошадьми и овчарками травите людей. Вы сами это на ВВС показывали. У нас овчарку не пускали на людей, лошадьми людей не давили.

Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские.

На Окрестина было 2000 человек, может и больше. На Окрестина несут службу 47 человек. Они что, пытали 2000 человек? Это фейк, это неправда. А зачем их пытать? Там же следствие не вели. А если там и были кто-то с синяками, так они получили их на улице.

Они там были шёлковые, и в магазин ходили. Никаких там пыток не было, это вы придумали.

У вас не получится снести президента. Я вас снесу, скорее всего, не глядя, что вы далеко.

А санкции вводите. Увидим, к чему это приведёт, если вы не образумитесь.

Про политзаключённых

В Беларуси нет политических статей. Однако Лукашенко обещает рассмотреть вопрос Воскресенского про освобождение 100 политзаключённых.

Вопрос не только во мне, но и в силовиках, которых они били-ломали и автомобилями заезжали. Я не могу переступить через этих ребят.

Воскресенский уточнил: в его списке 93 гражданина, которым «задурили голову», шесть банкиров, а также один директор филармонии.

Про Украину

Украина после выхода из СНГ превратилась в источник дешевой рабочей силы для Евросоюза.

Украинцы — родные люди. Однако именно с украинской стороны при посредничестве властей и спецслужб в Беларусь перебрасывались боевики и оружие.

Беларусь никогда не сделает пакость Украине, если она первая не ступит с оружием на белорусскую территорию. Однако Киев перешел «красную черту», когда (раньше ЕС) запретил авиасообщение с Беларусью.

Беларусь никогда не будет на стороне Украины, если украинские власти захотят силовым методом захватить Донбасс с помощью третьих стран.

Вот вы допрыгаетесь до того, что я когда-нибудь рискну, переступлю эту [украинскую] границу — без оружия. И у меня там будет не 40 процентов украинцев, а минимум девяносто! И мы Украину вернем.

О ситуации на границе с Литвой

Если не утихомирятся на границах, получат по морде на всю катушку. Они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия.

Про отношения с Россией

Мы никогда не были против теснейшего союза, но Россия всегда нас держала на расстоянии и сейчас держит.

Дорожные карты по интеграции были переформатированы в союзные планы. Остался только один вопрос — по природному газу. От дорожной карты по политической интеграции отказались по инициативе Владимира Путина.

Про Шишова, Тимановскую, Протасевича

Какой безумец в Беларуси пойдет и повесит (про смерть Виталия Шишова, главу «Белорусского дома в Украине»)? Не дай бог с Протасевичем случится как с Шишовым. Крыть нечем.

Задержанного в Беларуси Романа Протасевича «заказали» Литва и Польша, и белорусские власти вынуждены защищать его.

Ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Польские друзья посоветовали Тимановской, чтобы она в аэропорту Токио подошла к полицейским и сказала, что ее в воздушную гавань привезли сотрудники белорусских спецслужб.

Про следующие президентские выборы

Победят в Беларуси (на президентских выборах) обязательно прагматичные и нормальные люди (подробнее — здесь).

Про Всебелорусское народное собрание

Самое главное для Беларуси: идёт смена поколений. Приходит активное новое поколение. Надо соблюсти баланс. Новое поколение не должно выбросить на обочину старшее поколение. Опыт всегда пригодится. Старое поколение должно отойти на уровень ВНС, а новое поколение — управляйте страной, руководите.

О предотвращении Третьей мировой войны