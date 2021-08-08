Шокирующие случаи: 5 историй людей, которым пришлось делать операцию самим себе

Удаление аппендикса, ампутация руки, кесарево сечение — все это можно сделать самому, если другого выхода не остается. А вы так и боитесь пойти и вырвать зуб?

1. Эван О’Нил Кейн (1921 год)

Движимый вселенским любопытством, присущим всем хирургам, этот 60-летний медик из Пенсильвании решил самостоятельно удалить себе аппендикс, преследуя весьма благую цель — узнать, как себя чувствует пациент во время операции под местной анестезией, и заодно испытать эффективность сравнительно нового обезболивающего средства, пришедшего на смену кокаину, — новокаина.

Окружив себя зеркалами и молодыми ассистентами, доктор Кейн успешно провел аппендэктомию, продемонстрировав всему миру безопасность локальной анестезии (общий наркоз в те времена нередко вызывал осложнения).

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К слову, это была не первая и не последняя подобная операция Эвана: в 1919 году он лично ампутировал себе инфицированный палец руки, а спустя десять лет после удаления аппендикса провёл более сложную операцию по удалению паховой грыжи. На тот момент О’Нилу было уже 70 лет.

2. Леонид Рогозов (1961 год)

Cосредоточенно копающийся в себе человек на фотографии выше, подобно барону Мюнхгаузену вытащил себя из объятий смерти, только не за волосы, а за аппендикс. События развивались отнюдь не в тепличных условиях оборудованной поликлиники, а на просторах весьма неприветливой и малопригодной для проведения хирургических вмешательств Антарктики, куда 27-летний Леонид Рогозов отправился в роли врача 6-й Советской антарктической экспедиции.

Во время первой зимовки на новообразованной станции Новолазаревская молодой врач обнаружил у себя все характерные признаки острого аппендицита. Рогозов был единственным врачом на станции, к тому же плохие погодные условия делали невозможной его транспортировку в другую локацию. Иного выхода, кроме как, призвав в ассистенты метеоролога и инженера-механика, самому провести операцию, не было.

Без перчаток, на ощупь, бросая редкие взгляды в зеркало и на бледные лица своих ассистентов, Рогозов успешно завершил операцию по удалению аппендикса, длившуюся 1 час 45 минут. Впоследствии этот случай принес ему мировую известность.

3. Инес Рамирес Перес (2000 год)

Отсутствие медицинского образования, стерильных условий, хирургических инструментов и обезболивающего не помешало 40-летней мексиканке из деревни Рио-Талеа самостоятельно провести единственное в истории успешное кесарево сечение, сделанное на себе. Все, что потребовалось для процедуры, — это пара рюмок крепкого алкоголя и 15-сантиметровый кухонный нож (что из этого нужнее во время подобной операции, сказать трудно).

На такой рискованный шаг Инес подтолкнуло то, что единственная акушерка находилась далеко от её родной деревни, а присутствовавший при родах восьми предыдущих детей муж, наверняка решивший, что ничего нового он всё равно не увидит, отсутствовал.

Женщина самостоятельно сделала себе 17-сантиметровый разрез, вытащила живого ребенка, перерезала пуповину, потеряла сознание, пришла в себя и отправила одного из сыновей за помощью. В итоге — здоровый новорождённый мальчик и выписанная через десять дней сеньора Рамирес.

4. Арон Ли Ралстон (2003 год)

Эта история произошла с 27-летним Ароном, когда он карабкался по очередной скале штата Юта. Не предвещавшая ничего плохого вылазка молодого любителя экстремальных видов спорта закончилась печально: Арон оказался в одном из каньонов с намертво зажатой большим валуном правой рукой. Проведя в плену 5 дней и 7 часов и так и не дождавшись помощи, альпинист не нашёл другого выхода, кроме ампутации собственной руки, что он и проделал с помощью имевшегося тупого ножа.

Справившись с травматическим шоком и общей истощённостью, Арон, потерявший 18 кг массы тела, брёл по жаркой пустыне ещё шесть часов, пока ему не встретились туристы из Нидерландов, которые и оказали ему первую помощь.

В 2004 году Арон выпустил автобиографическую книгу «127 часов. Между молотом и наковальней», а в 2010-м по книге был снят художественный фильм «127 часов» с Джеймсом Франко в главной роли.

5. Бостон Корбетт (1858 год)

Бостон Корбетт, вошедший в историю как убийца убийцыбыл весьма религиозным человеком. Отрастив волосы как у Иисуса, он занимался тем, что читал проповеди на улице. Ничем хорошим это закончиться не могло.

16 июля 1858 года, следуя указаниям из Библии, дабы противостоять соблазну, Бостон Корбетт оскопил себя с помощью ножниц. Расправившись со своим греховным началом, он отправился обедать, затем помолился, ну, а позже, всё же поддавшись соблазну дьявола, отправился-таки в больницу.