Происшествия на выходных: женщина выпала из автобуса, и он по ней проехался

Адным абзацам. Раніцай 8 жніўня памерла Алена Васілевіч, савецкая і беларуская пісьменніца, заслужаная працаўніца культуры БССР. Яна родам з вёскі Ліпнікі Слуцкага раёна. Пісьменніцу пахаваюць на малой радзіме.

Пожилая женщина в Минске выпала из автобуса, и он по ней проехался

Под Барановичами опрокинулся туристический автобус с людьми

В пятницу, 6 августа, примерно в 20.20 на остановке «Дмитриев кирмаш» в Минске женщина 1947 года рождения садилась в автобус. Водитель не убедился, что все пассажиры зашли, и автобус тронулся с открытыми дверями. Женщина выпала, и её ноги попали под колесо. С травмами минчанку доставили в больницу.

Видео: ГАИ

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В субботу, 7 августа, около 8 часов утра на объездной автодороге под Барановичами 21-летний водитель фургона «Ивеко» при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с заказным автобусом «МАЗ». Автобус опрокинулся. В нём находились 10 пассажиров и 57-летний водитель. Они все госпитализированы. Водитель фургона не пострадал, он задержан. ABW.BY

В Витебской области погиб 46-летний водитель

В Берёзовском районе в аварии пострадали трое детей

В Славгородском районе утонул мужчина

В субботу, 7 августа, около 19 часов 30 минут в Сенненском районе 46-летний мужчина на «Опеле Омега» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм водитель умер на месте.Вечером в пятницу, 6 августа, около 20 часов 40 минут 45-летний водитель на «Додже» неправильно выбрал скорость, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель и трое детей-пассажиров (два мальчика 3-х и 12-ти лет, а также 5-летняя девочка) с травмами были госпитализированы.

В озере в деревне Лебедевка Славгородского района утонул мужчина. Сообщение об утонувшем поступило спасателям вчера в 06:34. Работники МЧС извлекли из воды тело мужчины 1984 года рождения. Reform.by