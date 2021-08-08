8 августа считается днём рождения холодильника. Именно в этот день 1899 года американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильный агрегат. Это был очень энергоемкий прибор, работающий на дровах, угле и керосине. С тех пор холодильники не перестают совершенствоваться. Они меняют дизайн, размеры, приобретают функции электронного управления, подключение к Интернету. Но сегодня «Кур'ер» собрал истории случчан о холодильниках-долгожителях.

Холодильник отработал 50 лет

«Не хочу, чтобы в ваших головах поддерживался миф о том, что всё советское было сверхнадёжным, но история про мой холодильник удивительная, — рассказал случчанин Олег. — Был у нас дома холодильник «ЗиС Москва». Похоже на название танка, да? Мои родители купили его ещё до моего рождения. Поэтому для меня эти округлые формы — матрица и эталон любого холодильника. Пока наша семья не получила квартиру, это холодильник пережил кучу переездов во «времянки». В новой квартире отстоял «расцвет времён застоя», Перестройку, развал СССР, обретение независимости Беларуси и встретил 21 век!

А потом — не повезло! В тот год холодильнику было ровно 50 лет. Мама с папой как раз были дома и стояли рядом, когда из него вдруг пошёл дым. Отец быстро выключил агрегат и возгорания не было. Холодильник они выбросили. Когда отец рассказал знакомым мастерам про этот случай, те за голову взялись: «Зачем?! Зачем ты выбросил его?! Мы бы тебе мотор перетянули новой медью, и он бы у тебя ещё лет 20 работал!»

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То есть, до 2021 года мой «ЗиС Москва» ещё бы дотянул".

За холодильником — за 1500 километров

«Мои родители всю жизнь пользовались одним холодильником — «Днепр», который купили в 60-е годы. Когда с ним что-то происходило, это было уже в 90-е, папа его чинил сам. А до этого я помню, что мы хранили продукты во льду, — рассказала Ирина, жительница Слуцка. — Ранней весной отец привозил с речки огромные куски колотого льда, и в глубоком подполе они не таяли всё лето. Это и был наш холодильник.

Купить холодильник в Омске, где мы тогда жили, в 80-е было невозможно. В магазинах их просто не было. Поймать счастливый случай, когда дефицитный товар «выбросят» в каком-то магазине, было не реально. Знакомые наши жили в Красноярске, они рассказали, что там есть завод, где производят холодильники «Бирюса». Их продают свободно в магазинах города. Красноярск от Омска — в 1500 километров. Но я поехала.

Холодильники продавали в Торговом Центре. Когда я пришла туда, то ходила по залу, как по музею. Там было выставлено больше десятка моделей. Особенно мне понравился двухкамерный холодильник, где камера была внизу и открывалась отдельно. Новинка.

Стоил он (не помню точно) — примерно 200 или чуть больше рублей. В месяц я зарабатывала 140 рублей. Я купила его. Из магазина его доставили на вокзал. Там оформила отправку багажом. Стоило это не дорого, как и билеты на поезд.

Вот так мы стали обладателями современного холодильника. Он прослужил нам без единого ремонта больше 30 лет. Мы его продали четыре года назад только потому, что выглядел не современно".