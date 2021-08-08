Построил много зданий и семью. Строитель из Слуцка рассказал о своей работе и сыне, который тоже стал строителем

Александр Рак, его жена и сын работают в Строительном управлении № 55 в Слуцке. Александр Фёдорович отдал этой работе больше 30-ти лет своей жизни. Ко Дню строителя он ответил «Кур'еру» на несколько вопросов о своей профессии и «строительской» семье.

Как нашёл работу и жену

«В 83-м или 84-м году я приехал в Слуцк и пошёл устраиваться на работу в СУ-55 электриком, — вспоминает Рак. — До этого работал электромонтажником-высотником. В СУ-55 сказали, электрики им не надо. Устроился плотником-бетонщиком. Так им и остался. Уходил на время, но всё равно тянуло в эту профессию, поэтому вернулся. Сейчас я бригадир бетонщиков.

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С женой познакомились в общежитии. Она работает в бухгалтерии".

Какие стройки больше всего запомнились

«В Слуцке я и 11-ю школу строил, и детский садик. И Дом быта, и «Калибр». Цеха консервного завода возле мясокомбината. По всей Беларуси ездил. На Ратомке был, в Кричеве строил цементный завод. В Минске очень много чего строили. Например, переделывали школу на Победителей под детский онкологический центр.

Когда в 2005-м году строили в Минске предприятие «Алютех», материалы все были из-за границы. Я учился по видеокассете монтировать. Чертежи были все на английском. Контролёры приезжали: и итальянцы, и французы, и поляки. Проверяли, правильно ли всё монтируется".

Как менялся труд строителей со временем

«Раньше условия труда были похуже. Сейчас автовышки есть всякие специальные, подъёмники. Сам ими управляешь. Лифтовые есть, не нужно леса ставить. Бетон привозит миксер. Бетононасосы подают. Зальют готовенький, тёпленький.

А раньше бетон носили сами носилочками. Зимой привезут замёрзший — ломами и кувалдами два часа из машины его выбиваешь, а потом горячей водой отогреваешь".

Почему сын тоже стал строителем

«Сын учился на дневном в БАТУ, потом перевёлся на заочное и пришёл ко мне в бригаду. Работал и учился. Потом окочил ещё и БНТУ, уже по строительству. Работает мастером у нас, руководитель.

В детстве он, бывало, что-то пилил, строгал. Как и я. У нас в детстве игрушек не было, мы сами их делали из дерева. У сына игрушек хватало, но, бывает, в деревню поедет, и тянуло взять молоток, где-то гвоздя забить".

Хотел бы, чтобы внуки пошли в строительство

«У меня две внучки. Не хотел бы, чтобы они работали в строительстве. Женщине на стройке быть штукатуром-маляром — это адский труд. Разве что пойти каким-нибудь инженером или в бухгалтерию, секретарём — это другое дело».

Что больше всего нравится в профессии

«Вся работа интересная. В конце, когда сделана работа, видишь, какое красивое здание — и самому приятно. В Минске едешь, к примеру, по проспекту Победителей, там Центр коммерческих связей: панорамный вид, весь стеклянный — вот, я его монтировал, приятно посмотреть».