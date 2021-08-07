В субботу, 7 августа, в розыгрыше 1/8 кубка Беларуси встречались ФК «Слуцк» и ФК «Динамо» (Минск). Матч закончился со счётом 0:4. Таким образом ФК «Слуцк» выбывает из розыгрыша кубка, а ФК «Динамо» проходит в ¼. Смотрите фото с матча.

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