Сегодня помимо сдачи в аренду самокатов, машин и квартир можно построить бизнес на шеринге бассейнов, компостных ям и даже коз. Эксперты уверены, что к 2030 году такая бизнес-модель займет лидирующее место на мировом рынке: «Большинство вещей и услуг будут предоставляться в аренду, а идея владения чем-то устареет». Вот несколько оригинальных идей для бизнеса по шеринговой модели.

1. «Время — деньги»: фитнес-шеринг

Предприниматели из России подхватили западные тренды и запустили фитнес-приложение Gymmy, которое позволяет без абонемента посещать все фитнес-клубы (более 150), зарегистрированные в системе. Пользователи платят за занятия спортом по минутам. Время, проведённое в зале, считается с помощью специального QR-кода. Перед тренировкой вам нужно сгенерировать личный код в приложении и отсканировать его на ресепшен фитнес-клуба. После тренировки администратор проведет сканирование повторно, чтобы зафиксировать количество минут, и спишет необходимую сумму с вашего счёта в приложении.

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Идея не тратиться на годовое членство в клубах принадлежит выходцам из Black Star Давиду Казаряну и Александру Мацаку. Друзья провели исследование и выяснили, что держатели карт посещают фитнес-клубы лишь два-четыре месяца в году и таким образом тратят деньги впустую. Также, по мнению основателей стартапа, из-за пандемии и экономического кризиса людям проще планировать свои траты на небольшой промежуток времени, чем осуществлять долгосрочную и дорогостоящую покупку.

2. «Профессиональная дружба за деньги»: аренда подружки невесты

Американский портал Bridesmaid for Hire предлагает арендовать «подружку невесты». Джен Гланц успешно помогала своим подругам справляться со свадебной рутиной: выбирать наряды для церемонии, успокаивать невесту, произносить речи, общаться с гостями и т. д. В какой-то момент девушка осознала, что быть подружкой невесты — это тяжёлый труд, который тянет на полноценную работу, и решила заняться этим профессионально. «Не у каждой невесты есть близкие друзья, которые могут стать ее эмоциональной и личной поддержкой. Я знала, что могу это сделать», — делится Джен Гланц в интервью порталу Grow.

Задача Джен — не организовать мероприятие, а освободить невесту от всех забот. Помочь подобрать платье (в том числе ездить на примерки вместо невесты и присылать ей фотоотчёты), украшения, написать красивую речь и решать проблемы во время церемонии. Иногда приходится иметь дело с фразами: «Я его ненавижу, свадьбы не будет!» Сопровождение девичника, помолвки и свадебной церемонии обойдется клиентам в $ 2000. В эту стоимость входит и хранение секретов. На время работы Джен использует ненастоящее имя и придумывает целую историю дружбы с невестой, а также меняет облик при необходимости.

«Я предлагаю свои услуги тем, кому нужна поддержка в самый важный день их жизни. Часть процесса — это общение. Я провожу много времени с невестой, чтобы понять, что ей действительно нужно, и действительно стать её подругой. Если клиенты ищут помощь в планировании свадьбы, я перенаправляю их к другим специалистам. Потому что я не собираюсь подбирать цветы для вашей церемонии или пробовать вместе с вами торт».

Иногда клиенты нанимают Джен ради энергии, которую девушка приносит на каждое мероприятие: «У меня были ситуации, когда на вопрос „Что я должна делать?“ получала ответ: „Просто танцуй!“».

В качестве профессиональной подружки невесты Джен отработала больше сотни свадеб и открыла собственные курсы для тех, кто хочет начать бизнес в свадебной индустрии.

3. «Один на всех»: шеринг бассейнов

В Америке наделал шума новый стартап Swimply. Владельцы домов и вилл посуточно сдают свои бассейны через приложение по цене от $ 10 до $ 300. За дополнительную плату можно арендовать целый дворик частного дома и организовать там барбекю.

Пандемия увеличила интерес к проекту, так как власти многих штатов закрыли общественные бассейны. Открытыми для посещения остались только зоны отдыха на частной территории.

Семейная пара из штата Орегон заработала на шеринговой бизнес-модели $ 111 000 меньше чем за год. К слову, эта сумма полностью покрыла затраты на строительство бассейна по индивидуальному заказу. 8 лет назад семья заплатила рабочим $ 110 000.

В 2018 младшая дочь супругов переехала в другой город, и бассейн стал простаивать. В сентябре 2020 года семья решила зарегистрироваться в приложении Swimply и разобраться, как работает шеринговая модель. В итоге за 10 месяцев их бассейном воспользовались более 2700 гостей.

Водный отдых для компании из пятерых человек на заднем дворе их дома стоит $ 75. За каждого нового гостя пара попросит дополнительные $ 10. По словам супругов, ежедневная подготовка бассейна требует много сил и времени. Нужно встать в 5 утра, чтобы убрать из воды листья, продезинфицировать душевую и игрушки для бассейна перед приходом каждого гостя.

На данный момент приложение Swimply работает в США, Канаде и Австралии. В базе проекта более 13 000 бассейнов. Сервис живёт за счёт комиссионного сбора в 15%. Команда планирует расширить географию и в ближайшее время вывести приложение на новые рынки.

Но не во всех штатах приложение приняли с восторгом. В Висконсине возник конфликт между регулирующими органами и основателями проекта. Государственные представители предлагают приравнять частные бассейны, которые сдаются в аренду, к общественным бассейнам. Это значит, что владельцы водных зон отдыха на заднем дворе своего дома должны получить лицензию и пройти проверку на соответствие регламентов, перед тем как приглашать гостей. Основатели Swimply готовы отстаивать свою бизнес-модель в суде.

4. Шеринг компостных ям

Жители Австралии предлагают делиться не только бассейнами, но и компостными ямами. Фермеры регистрируются в приложении ShareWaste, отмечают свои компостные ямы на карте, чтобы любой желающий мог воспользоваться ими для экологичной утилизации мусора.

ShareWaste начал работать в 2016 году. Основатели сервиса Том и Элиска переехали из Праги в Сидней. Фаундеры никого не знали в округе и решили через приложение познакомиться с соседями, а заодно узнать, как экологично можно избавиться от накопившегося мусора. Сегодня в базе проекта насчитывается более 6000 компостных точек по всему миру. Ямы разделены на категории: отходы для вскармливания птиц, домашние компостные ямы на дачных участках и более крупные общественные компостные ямы.

5. «Живая газонокосилка»: аренда коз

Американский проект Rent a Goat предлагает взять в аренду козу, чтобы расправиться с сорняками на лужайке. Основатели проекта утверждают, что животное сможет разделаться с дикими травами, кустарником и чертополохом без химикатов и тяжёлой техники, а значит, более экологичным способом. Финансовые эксперты утверждают, что фермерам выгоднее взять в аренду козу, чем нанимать для борьбы с сорняками рабочего. Основатели проекта указывают на сайте выгоды в 50%. Относительно стоимости услуги проект сохраняет интригу и предлагает для начала лично оценить, сколько коз потребуется для устранения проблемы.