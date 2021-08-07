«Мой ребёнок чуть не упал в открытый колодец с проводами». Жительница Слуцка обратила внимание на опасное место

«Здравствуйте. Помогите решить проблему. Во вторник, 3 августа, гуляла с детьми возле бывшего Дома офицеров (11-й городок). На поле, возле дорожки до детского сада № 22, мой ребёнок чуть не упал в колодец с проводами и каким-то оборудованием.

Сразу позвонила в службу «115″. Там сказали сделать заявку через их сайт, но у меня не получилось. Просто место такое, где маленькие детки могут и не заметить, но оно не на дороге. Колодец неглубокий, но всё-таки всё может случиться», — написала в редакцию случчанка Наталья.

Фотографии: Наталья 1 из 2

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В пятницу, 6 августа, «Кур'ер» проверил, открыт ли до сих пор канализационный колодец. Оказалось, что есть ещё два — один открыт, на втором вырезана крышка из жести.