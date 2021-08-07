Эхо недели: гибель в Слуцкой травматологии, Олимпиада и девочка, которая спалила 60 тонн сена

На этой неделе случчане обсуждали смерть мужчины в Слуцкой травмотологии. На Олимпиаде в Токио продолжали кипеть страсти. На границе Польши с Беларусью задержали несколько десятков нелегальных мигрантов. А ещё маленькая девочка спалила 60 тонн сена.

Люди

Происшествия

Случчаниннезрячий с детства. Но это. Он окончил первый курс Минского колледжа искусств, куда поступил без экзаменов. Лауреат международных и республиканских конкурсов, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.с 1976 по 1987 годы (11 лет) занимал должность председателя Слуцкого горисполкома. Он умер 30 июля 2021 года на 88-м году жизни. При этом руководителеНа торжественном мероприятии в Солигорске 3 июля 2021 года 94-летнийбыл единственным ветераном — настоящим участником Великой Отечественной войны. Он рассказал «Кур'еру»Поздно вечером во вторник, 3 августа, пациентхирургического корпуса Слуцкой больницы. На этом этаже находится травматологическое отделение. Выпавший мужчина 1979 года рождения скончался в реанимации.

Утром 3 августа во время проведения разгрузочных работ на горно-обогатительном комбинате в шахте Петриковского рудника погибли двое мужчин, 1988 и 1994 годов рождения. В Новогрудском районе 12-летняя девочка нашла зажигалку и из интереса подожгла сено. Сгорело 60 тонн.

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4 августа польские пограничники задержали 62 мигранта, которые нелегально перешли белорусско-польскую границу. Все задержанные, а это 41 мужчина, 8 женщин и 13 детей, помещены в охраняемые центры для иностранцев.

Политика

В среду, 4 августа, в закрытом режиме начали рассматривать дело Марии Колесниковой и Максима Знака — представителей команды Виктора Бабарико. Их задержали в начале сентября 2020 года, первоначально им предъявили обвинение в призывах к свержению власти, затем добавились ещё две уголовных статьи. С момента задержания Колесникова и Знак находятся под стражей.

Олимпиада

Легкоатлетка Кристина Тимановская в воскресенье. Как сообщил НОК Беларуси — в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Тимановскую привезли в аэропорт, чтобы увезти в Беларусь. В аэропорту легкоатлетка обратилась к полиции. Позже спортсменка улетела в Польшу. МОКБеларуси Артура Шумака и Юрия Моисевича. Их выселили из Олимпийской деревни. МОК считает, что они пытались заставить Тимановскую вернуться на родину.

Случчанка Анастасия Мирончик-Иванова не смогла пройти в финал олимпийских соревнований по прыжкам в длину. В итоговом протоколе Анастасия оказалась на 14-м месте.

Почитать и посмотреть

Деревня Чаплицы Слуцкого района попала в объектив нашей путешественницы по деревням Александры Шагойко. Посмотрите, какая там сейчас атмосфера. Дети, которые выросли в семьях алкоголиков и в атмосфере насилия, не могут нормально построить свою жизнь. В детстве их не научили ни любить, ни строить отношения с обществом. Они получали только грубость, унижения и боль. Помогает таким травмированным в детстве взрослым группа взаимопомощи ВДА. Почитайте истории тех, кто посещает эту группу в Слуцке.