Эхо недели: гибель в Слуцкой травматологии, Олимпиада и девочка, которая спалила 60 тонн сена

На этой неделе случчане обсуждали смерть мужчины в Слуцкой травмотологии. На Олимпиаде в Токио продолжали кипеть страсти. На границе Польши с Беларусью задержали несколько десятков нелегальных мигрантов. А ещё маленькая девочка спалила 60 тонн сена.
ЛюдиСлуччанин Даниил Савеня незрячий с детства. Но это не мешает ему петь и заниматься музыкой. Он окончил первый курс Минского колледжа искусств, куда поступил без экзаменов. Лауреат международных и республиканских конкурсов, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.Василий Михайлович Гурбо с 1976 по 1987 годы (11 лет) занимал должность председателя Слуцкого горисполкома. Он умер 30 июля 2021 года на 88-м году жизни. При этом руководителе облик Слуцка поменялся до неузнаваемости.На торжественном мероприятии в Солигорске 3 июля 2021 года 94-летний Павел Александрович Дрень был единственным ветераном — настоящим участником Великой Отечественной войны. Он рассказал «Кур'еру» про службу на фронте и не только.
ПроисшествияПоздно вечером во вторник, 3 августа, пациент выпал со второго этажа хирургического корпуса Слуцкой больницы. На этом этаже находится травматологическое отделение. Выпавший мужчина 1979 года рождения скончался в реанимации.
Утром 3 августа во время проведения разгрузочных работ на горно-обогатительном комбинате в шахте Петриковского рудника погибли двое мужчин, 1988 и 1994 годов рождения.В Новогрудском районе 12-летняя девочка нашла зажигалку и из интереса подожгла сено. Сгорело 60 тонн.
4 августа польские пограничники задержали 62 мигранта, которые нелегально перешли белорусско-польскую границу. Все задержанные, а это 41 мужчина, 8 женщин и 13 детей, помещены в охраняемые центры для иностранцев.
Политика
В среду, 4 августа, в закрытом режиме начали рассматривать дело Марии Колесниковой и Максима Знака — представителей команды Виктора Бабарико. Их задержали в начале сентября 2020 года, первоначально им предъявили обвинение в призывах к свержению власти, затем добавились ещё две уголовных статьи. С момента задержания Колесникова и Знак находятся под стражей.
ОлимпиадаЛегкоатлетка Кристина Тимановская в воскресенье прекратила участие в Олимпийских играх в Токио. Как сообщил НОК Беларуси — в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Тимановскую привезли в аэропорт, чтобы увезти в Беларусь. В аэропорту легкоатлетка обратилась к полиции. Позже спортсменка улетела в Польшу. МОК отменил аккредитации двух тренеров сборной Беларуси Артура Шумака и Юрия Моисевича. Их выселили из Олимпийской деревни. МОК считает, что они пытались заставить Тимановскую вернуться на родину.
Случчанка Анастасия Мирончик-Иванова не смогла пройти в финал олимпийских соревнований по прыжкам в длину. В итоговом протоколе Анастасия оказалась на 14-м месте.
Почитать и посмотреть
Деревня Чаплицы Слуцкого района попала в объектив нашей путешественницы по деревням Александры Шагойко. Посмотрите, какая там сейчас атмосфера.Дети, которые выросли в семьях алкоголиков и в атмосфере насилия, не могут нормально построить свою жизнь. В детстве их не научили ни любить, ни строить отношения с обществом. Они получали только грубость, унижения и боль. Помогает таким травмированным в детстве взрослым группа взаимопомощи ВДА. Почитайте истории тех, кто посещает эту группу в Слуцке.