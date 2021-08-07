Жительница города Карпинска в Свердловской области, которая полгода прятала новорождённую дочь в шкафу, предстанет перед судом.

Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого мать прятала в шкафу, в начале октября 2020 года нашли пришедшие к ней в гости подруги. Они забрали девочку и сообщили в правоохранительные органы.

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По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребёнка не оформила, скрывая её от знакомых.

В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены. Психиатрическая экспертиза признала женщину полностью вменяемой.

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребёнка в РФ, сообщала, что девочку госпитализировали с дистрофией, позже её поместили в дом ребёнка в Екатеринбурге.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карпинский городской суд Свердловской области.

Женщина обвиняется в оставлении ребёнка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Как сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области, свою вину обвиняемая признала лишь частично.