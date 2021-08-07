Отпуск может быть испорчен плохим самочувствием из-за смены климата. Разбираемся, как справиться с акклиматизацией в различных условиях и можно ли избежать её, если подготовиться к поездке заранее.

Что такое акклиматизация

Чаще всего акклиматизация проявляется в первые дни в новой климатической зоне. Это адаптация организма к непривычным условиям. Если большую часть времени вы проводите в одном климате, а затем резко попадаете в другой, внутренним системам организма нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Акклиматизация возникает из-за перепада температур и давления, большой разницы во времени при смене часовых поясов (джетлаг). Ощущения могут быть выражены с различной интенсивностью и проявляться в виде легкого недомогания, возможны нарушения в работе ЖКТ, повышение температуры и тошнота.

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Акклиматизацию легко перепутать с начальной стадией ОРВИ или гриппа. К тому же простуда нередко возникает при ослабленном иммунитете после долгого пути, из-за кондиционеров в самолете и сбитого режима. Но, в отличие от неё, акклиматизация проходит гораздо быстрее и чаще всего не требует дополнительного лечения. Некоторые туристы сталкиваются с акклиматизацией, вернувшись домой, особенно если отдыхали в южных широтах, а живут в северных.

Симптомы акклиматизации

Обычно человек замечает первые признаки климатической адаптации в течение двух-трёх дней после прилета. Симптомы могут быть и физическими, и эмоциональными. Чаще всего проявляются:

головные боли и головокружение;

повышенная утомляемость;

учащенное сердцебиение;

повышенная температура;

нарушения работы ЖКТ (тошнота, запор, рвота, диарея);

лёгкий насморк и першение в горле;

повышенное или пониженное давление;

нарушения сна (сонливость или, наоборот, бессонница);

ухудшение концентрации внимания;

повышенная тревожность и раздражительность.

Некоторые из этих симптомов возникают на фоне стресса в результате непривычной активности. Особенно если вы путешествуете не в формате «всё включено» и вынуждены самостоятельно искать трансфер, отель и быстро ориентироваться на новом месте. Лёгкий стресс также свидетельствует об адаптации к непривычной обстановке.

Акклиматизация в горах

В условиях высокогорья организм подвергается чрезмерным нагрузкам из-за перепада высоты. Чем выше в горы, тем ниже атмосферное давление и меньше кислорода. Нет конкретных факторов, таких как возраст, пол или физическое состояние, коррелирующих с предрасположенностью к высотной болезни. Некоторые люди более восприимчивы к перепадам давления и сталкиваются с неприятными симптомами.

Анастасия Спирина, старший врач-консультант компании BestDoctor, комментирует: «При дезадаптации происходит увеличение частоты дыхания и сердцебиения. Но уровень гемоглобина и эритроцитов не может быть сразу высоким, он повышается только в условиях хронического недостатка кислорода в течение нескольких недель. Дыхание в условиях низкого содержания кислорода еще больше стимулирует вентиляцию легких, это и есть процесс адаптации. Альпинисты при медленном восхождении в течение нескольких дней дышат гораздо глубже, поэтому могут выдерживать низкие концентрации кислорода в атмосфере. Вместо увеличения вентиляции на 70%, которое происходит в остром периоде адаптации, медленное восхождение в течение двух-трех дней помогает достичь высокой концентрации кислорода в крови. Это также позволяет избежать дезадаптации, то есть перехода на более поверхностное дыхание, увеличение частоты дыхания и сердцебиения».

Учёные провели исследование, в котором группа мужчин поднялась на высоту 3650 м и оставалась там в течение полугода. По возвращении участников эксперимента обследовали на предмет высотной акклиматизации. Результаты показали, что частота и тяжесть симптомов заметно снижаются через 50 и 100 дней по сравнению с первыми днями после путешествия. Эти данные подтверждают, что полное восстановление организма после высотных нагрузок происходит в течение весьма длительного времени. Врачи рекомендуют постепенно привыкать к высокогорным ландшафтам. В горах следует подниматься на высоту не более чем 500 м в день. Так организму будет проще адаптироваться к новым условиям и перестраиваться. Обязательно пить достаточное количество воды, а также исключить алкоголь, жирные и тяжёлые для пищеварения продукты, чтобы не перегружать желудок.

Акклиматизация на море

Сбои в организме в тёплом климате могут произойти из-за чрезмерного пребывания на солнце и перегрева. Акклиматизация к жаре — биологическая адаптация, контролирующая физиологическую активность [3]. Это распространенное явление, особенно если вы уезжаете в отпуск за границу, чтобы провести пару зимних недель в тепле, например, в Доминикану или Таиланд.

Для снижения рисков акклиматизации важна умеренность. Вредно весь день лежать на пляже или в первый же день гулять по жаркому городу, но также нет смысла сидеть первые дни в гостинице. Постарайтесь избегать крайностей: не находитесь на солнце в самые жаркие часы в районе полудня, надевайте головные уборы и пользуйтесь средствами с SPF-защитой от ультрафиолета. Врачи считают, что после завершения адаптации организм привыкает к новым условиям и может переносить более высокие уровни теплового стресса. Пить больше воды — универсальное правило, тем более когда речь идёт о тёплом климате, где потери жидкости возрастают.

Акклиматизация в холодном климате

Путешествие в северные широты также может повлечь ощутимое ухудшение самочувствия. Даже сезонное приобретение толерантности к холоду может занимать несколько недель. Непривычно низкие температуры, короткий световой день и недостаток солнца требуют большего количества калорий, так как организм работает в усиленном режиме. Кроме того, сказывается аномально высокая ионизация воздуха из-за сильного ветра. В условиях полярных дня и ночи могут возникнуть удлинение фазы бодрствования и быстрая утомляемость, ухудшение аппетита и общего самочувствия. Если решили отправиться на север, позаботьтесь о тёплой одежде, обязательно высыпайтесь и не забывайте о режиме питания; дневной рацион должен включать на 15% больше калорий по сравнению с привычной нормой.

Что делать при акклиматизации

1. В жарком климате.

Воздействие экстремально высоких температур может привести к тепловому удару. Чтобы не допустить его, помните о симптомах: чрезмерная жажда, обильное потоотделение, головная боль, головокружение, спутанность сознания, тошнота. Если вы чувствуете себя плохо, уйдите в тень, выпейте прохладный безалкогольный напиток. Если симптомы не исчезнут или начнут усиливаться, обратитесь за медицинской помощью.

«Иногда можно встретить совет позагорать перед отпуском, чтобы легче адаптироваться к пляжным условиям, — говорит Анастасия Спирина. — На самом деле, получение базового загара перед отпуском только повредит вашу кожу и не защитит от пребывания на солнце в поездке. Можно подготовиться заранее к жаркому климату, находясь на улице в течение одного часа в день, но специально загорать не нужно».

2. В холодном климате.

Воздействие экстремально холодных температур на начальных этапах приводит к потере чувствительности, изменению цвета кожи, при продолжении воздействия — к необратимым повреждениям тела. Ранние симптомы переохлаждения включают дрожь, слабость, неуклюжесть и растерянность. По мере того, как тело теряет больше тепла, дрожь может прекратиться, кожа может посинеть, зрачки расширяются, пульс и дыхание могут замедлиться, и вы можете потерять сознание. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, измерьте температуру. Когда она ниже 35°, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если неотложная медицинская помощь недоступна:

зайдите в тёплую комнату, снимите мокрую одежду;

сначала согрейте центр тела — грудь, шею, голову и пах;

выпейте безалкогольный тёплый напиток. Не пытайтесь давать напитки человеку без сознания.

Джетлаг, или расстройство циркадных (24 часовых) ритмов из-за смены часовых поясов, возникает после полета в новый часовой пояс, когда циркадные ритмы всё ещё «привязаны» ко времени суток дома. При пересечении более трёх часовых поясов человек может испытывать:

проблемы с засыпанием в обычное время ночи (после полётов на восток);

раннее пробуждение (после полётов на запад);

прерывистый сон (после полётов в любом направлении);

желудочно-кишечные расстройства;

снижение аппетита;

усталость и головную боль;

раздражительность, беспокойство;

снижение толерантности к физической нагрузке;

неспособность сосредоточиться, депрессивное настроение.

В течение нескольких дней ритмы постепенно адаптируются к новому часовому поясу. Если вы пересекаете менее трёх часовых поясов, симптомы, скорее всего, связаны с усталостью от поездки и вскоре исчезнут самостоятельно.

Перед полётом рекомендуется смещение периода сна перед вылетом на один-два часа в сторону сближения с часовым поясом в регионе прилета. Для синхронизации циркадных ритмов можно использовать яркий свет (по утрам после перелёта на восток и вечером во время поездки на запад). При дневной сонливости поможет утренний кофе и умеренная физическая активность. А при бессоннице возможна монотерапия снотворным, но ни в коем случае не алкоголем.

Для ускорения адаптации к циркадным ритмам используются препараты мелатонина — нейрогормона эпифиза [6]. Его действие противоположно эффекту световой стимуляции. Мелатонин может переводить внутренние часы, а также у него есть прямое снотворное действие. Но с джетлагом можно столкнуться и не выходя из квартиры. Если у вас есть привычка отсыпаться на выходных от двух часов и более, вы будто совершаете перелёт на запад каждый вечер пятницы, а утром понедельника — обратно.

4. При смене питания.

Резкое изменение пищевых привычек может вызывать стресс. В зависимости от региона различается активность пищеварительных ферментов и состав кишечной микрофлоры, что и служит признаком адаптации к окружающей среде. Для преодоления «гастрономической дезадаптации» старайтесь питаться небольшими порциями и избегать переедания. Главное — помнить о безопасности продуктов питания и воды в путешествии. Избегайте водопроводной и колодезной воды, приготовленных из неё льда и напитков, свежевыжатых соков, непастеризованного молока.

Могут быть опасны для здоровья:

сырое и полусырое мясо (особенно диких животных);

рыба;

яйца;

немытые или неочищенные фрукты и овощи;

салаты;

блюда из уличных кафе.

Когда обратиться к врачу

Некоторые предпочитают устранять симптомы акклиматизации народными средствами. Так называемая группа адаптогенов, таких как свекольный сок, не имеет доказанной эффективности. Есть препараты, которые используют для профилактики высотной болезни, но они должны назначаться после консультации специалиста.

Если соблюдать простые правила и привыкать к новым условиям постепенно, процесс акклиматизации пройдет плавно. В случае дезадаптации важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Наиболее склонны к дезадаптивным реакциям люди с хроническими заболеваниями, поэтому важно перед поездкой проконсультироваться с лечащим врачом: убедиться в компенсированности заболеваний, обсудить маршрут, сделать необходимые прививки и приобрести лекарства по крайней мере за месяц до отъезда. Многие приключенческие туры могут быть требовательными к физическим нагрузкам, поэтому важно быть в форме перед поездкой.

Как избежать акклиматизации: профилактика

Для любого путешествия есть смысл заранее собрать аптечку с препаратами, которые помогут справиться с основными неприятными симптомами. Но есть и другие меры, которые необходимо принять до отъезда. Они помогут адаптироваться к новой среде с минимальными последствиями:

Занимайтесь спортом и правильно питайтесь. Чем выше иммунитет, там легче переносятся стрессовые условия, такие как резкая смена климата. Проконсультируйтесь с врачом. Возможно, понадобится дополнительная витаминизация за пару недель до поездки. Это особенно актуально, если вы недавно болели. Если планируется резкая смена часовых поясов и есть возможность самостоятельно организовывать график до отъезда, попробуйте постепенно перестраиваться на новое время: раньше ложитесь и просыпайтесь. Не планируйте в первые два-три дня отпуска основные активности — экскурсии и длительные прогулки. Если предстоят серьезные физические нагрузки, например, вы хотите участвовать в горном забеге, приезжайте за несколько дней до старта соревнований. Продумайте отпуск. Желательно, чтобы время, проведённое в непривычном климате, составляло не менее двух недель. Так будет проще постепенно перестроиться к новому месту и режиму. К тому же длительный отпуск — гарантия того, что вы не захотите взять максимум, не уходя с пляжа в первые дни.

Насколько тяжело пройдет акклиматизация и будет ли она вообще ощутима, зависит от индивидуальных особенностей организма. При отсутствии тяжёлых симптомов можно пережить этот стресс самостоятельно. Исследование с участием 18 мужчин, которые работали при температуре 30 °C, показало, что для адаптации к новым условиям достаточно пяти дней. За это время восстанавливаются сердечный ритм и температура слухового прохода, организм перестраивается и начинает функционировать в нормальном режиме.