С 16 августа на участке Солигорск — Слуцк снимаются из обращения несколько поездов региональных линий эконом-класса. Такое решение принято в связи со снижением пассажиропотока, сообщает Млын.by.

По понедельникам, вторникам, средам и четвергам не будет курсировать поезд № 6530 «Солигорск — Слуцк» (отправление из Солигорска в 21.25).

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Также с понедельника по четверг снимается из обращения на участке Слуцк — Солигорск — Слуцк поезд № 6529 «Осиповичи — Солигорск» (отправление из Осипович в 17.50). На нём можно будет доехать только из Осипович до Слуцка.