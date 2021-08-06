Кубок Беларуси. ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Динамо» (Минск). Прогноз на матч

В субботу, 7 августа, в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Динамо» (Минск). Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 17:00. Матч пройдёт на стадионе «Городской» (Слуцк).

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». В воскресенье, 1 августа, прошёл 18-ый тур чемпионата Беларуси где «Слуцк» принимал дома минское «Динамо». Скажем так, на «Городском» стадионе прошла репетиция кубкового матча. Случчане в этом поединке добились волевой ничьи — 1:1. Стоит отметить нереализованный в матче «одиннадцатиметровый» удар игроками «Динамо» во втором тайме, где случчан выручила перекладина. В целом этот матч получился равным, с небольшим преимуществом игроков минского «Динамо». То же самое можно сказать и про матч первого круга между командами, где случчане уступили своему сопернику всего в один мяч — 0:1.

В предстоящем кубковом матче главное, чтобы случчане не привезли парочку голевых моментов и сыграли надёжно в защите, тогда игра для соперников «Динамо» будет достаточно трудной и вполне вероятно, что победитель определится только в овертаймах или серии послематчевых пенальти. Напомним, что стадия 1/8 финала не является двухматчевым противостоянием. Победитель будет выявлен в любом случае 7 августа.

ФК «Динамо» (Минск). Не смотря на прекрасную форму и положение в турнирной таблице игрокам «Динамо» будет непросто выйти в весеннюю стадию, в четвертьфинал Кубка. Последние два очных противостояния показали, что «Слуцку» по силам играть с минским клубом и отбирать у фаворита очки.

Но вернёмся к кубковым противостояниям. Напомним, что на предыдущей стадии розыгрыша, в 1/16 финала, «динамовцы» были сильнее «Лиды» (3:0), а случчане выбили из розыгрыша «Малориту» (1:2).

Так же команды уже встречались между собой в Кубке Беларуси 2018/2019 года. Тогда в первом матче случчане уступили минскому «Динамо» (0:2), а во втором матче обыграли соперника (1:0).

Ожидание от матча. Не смотря на то, что жребий нам определил в пару крепкого соперника, лидера чемпионата, отметим, что с минским «Динамо» играть можно. Разумеется, нам повезло бы больше, если бы в паре оказался речицкий «Спутник». Но что есть, то есть. От матча стоит ожидать борьбы, главное, чтобы случчане не посыпались под давлением и прессингом фаворита и смогли показать свою игру. В таком случае, интрига будет жить весь матч как в случае с последним очным противостоянием.

Прогноз на матч — тотал забитых голов меньше 2.5 в основное время.