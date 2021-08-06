По данным метеостанции «Слуцк», в пятницe, 6 августа, на город за 12 часов выпало 14 мм осадков.

Численно количество осадков в миллиметрах равно количеству килограмм вылившейся воды на площадку в 1 м², то есть 1 мм соответствует 1 кг. Получается, на 1 м² Слуцка вылилось 14 кг воды. Это примерно 1,4 десятилитрового ведра. Площадь Слуцка 30 500 000 м², выходит, на город вылилось 42,7 млн вёдер воды.

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