Корреспондент «Кур'ера» увидела, что бутылка подсолнечного масла стоит 5,5 рублей. Она удивилась: на старые рубли это аж 55 000! Мы посмотрели, что можно было купить за эти деньги в разные годы.

Что стоило 50 000 неденоминированных рублей в разные годы Слуцке

2007 год. Примерно в 50 тыс. рублей обходился местному бюджету один вызов бригады «скорой помощи».

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2008 год. От 50 тыс. рублей и выше стоили пиджак и туфли для школьника к началу учебного года.

2008 год. Неизвестный избил случчанина в его доме и нагло похитил кассетный магнитофон «Беларусь» стоимостью 50 тыс. рублей.

2008 год. Проживание в одноместном номере «люкс» гостиницы «Новое Полесье» в Солигорске обходилось в 50 тыс рублей. А вот в гостинице «Слуцк» номер с евроремонтом, телевизором и холодильником стоил 36 490 рублей, а «люкс» — 64 940 рублей.

2010 год. Один гость на свадьбе в ресторане «Заря» «стоил» 55 тыс. рублей за один день.

2011 год. Пасхальное страусиное яйцо обходилось в среднем в 50 тыс. рублей.

2011 год. 50 тыс. рублей стоила табличка (с соблюдением всех ГОСТов) на частный дом, который делал слуцкий художник.

2011 год. За причёску на выпускной мастера просили около 50 тыс. рублей.

2011 год. В одном из слуцких храмов пожертвование за молитву о здравии стоило 50 тыс.

(случилась девальвация)

2012 год. На Слуцком рынке пару шлёпанцев продавали за 50 тыс. рублей.

2013 год. 1 кг куриного филе стоил 53 290 руб.

2013 год. Пачка новомодного «зелёного кофе» (пачка с 10-ю пакетиками) стоила 50 тыс. рублей.

2014 год. 50 тыс. рублей — стоимость билета для взрослых на пенную вечеринку в кафе-клубе «Метелица».

2015 год. За 1 кг охлаждённого мяса, свинины на кости, просили 52 900 руб.

2015 год. 55 тыс. рублей стоил букет хризантемы с гвоздикой шабо на 1 сентября.

2015 год. В новом магазине «Купалинка» маечку для ребёнка можно было приобрести за 50 тыс. рублей.

2015 год. 50 тыс. рублей стоила одна поездка на маршрутке из Слуцка в Минск.

2015 год. Одежду в магазине Second hand продавали по акции «всё по 50 000 рублей».

(случилась деноминация)

КСТАТИ. Посмотрите публикации нашего проекта: «Сколько стоит еда в Слуцке». Мы следим за ценами с 2012 года!