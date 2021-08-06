МОК высылает тренеров Кристины Тимановской из олимпийской деревни. Их лишили аккредитаций

Тренеры сборной Беларуси Артур Шумак и Юрий Моисевич лишены аккредитаций и выселены из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

«В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню», — говорится в заявлении.

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В НОК Беларуси подтвердили эту информацию. По словам пресс-службы Национального олимпийского комитета Беларуси, в ближайшее время тренеры вернутся в Минск, и при этом они оставляют за собой право обжаловать данное решение.

«В заявлении МОК отмечается, что это временные меры. На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации. В свою очередь, мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и находимся в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения», — заявили в НОК Беларуси.

Напомним, НОК Беларуси 1 августа объявил, что легкоатлетка Кристина Тимановская прекращает участие в Олимпийских играх в Токио в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Спортсменка выразила недовольство тем, что она должна выступать на Олимпиаде в эстафете на 400 метров, в то время как собиралась бежать дистанции 100 и 200 метров. Тимановскую привезли в аэропорт. В аэропорту легкоатлетка обратилась к полиции.

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на неё было оказано давление, её пытались вывезти из Японии без её согласия.

Марчин Пшидач, заместитель главы МИД Польши, 2 августа сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша «сделает всё необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру». А 3 августа, незадолго до посадки в аэропорту Токио на самолет до Варшавы, она пересела на борт австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены.