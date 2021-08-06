Сменили направление: польские пограничники задержали на границе с Беларусью нелегальных мигрантов

4 августа польские пограничники задержали 62 мигранта, которые нелегально перешли белорусско-польскую границу, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пограничную службу Польши.

«Сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 62 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы», — говорится в сообщении. По данным пограничников, это самая большая группа мигрантов, задержанная на польско-белорусской границе за один день.

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Польские пограничники уточнили, что среди нелегалов 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и один гражданин Камеруна. Вместе с мигрантами был и гражданин Украины.

Все задержанные, а это 41 мужчина, 8 женщин и 13 детей помещены в охраняемые центры для иностранцев.