В ДТП в Слуцком районе погибли два человека. Предварительно, они были пьяны

В четверг, 5 августа, около 18.00 Renault 19 вблизи деревни Омговичи вылетел в кювет, где врезался в дерево. Об этом сообщает Следственный комитет.

В салоне находились 37-летний мужчина и его племянники в возрасте 23 и 24 лет. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Кто именно сидел за рулем, пока не установлено. В результате ДТП дядя и его старший племянник скончались на месте происшествия. Самого младшего осмотрели врачи и отпустили. По предварительной информации, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Все они — жители деревни Васильково Слуцкого района.

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Возбуждено уголовное дело.