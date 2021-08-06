Вступительная кампания в вызу почти закончилась. Не все абитуриенты поступили на бюджет, некоторым придётся платить за учёбу. Myfin. by посмотрел, что вариантов кредитов на образование сейчас очень мало.



Сейчас кредиты на образование выдают только в трёх банках.

В одном их них есть льготный кредит под ½ действующий ставки рефинансирования. Сегодня она составляет 9,25%, то есть заёмщик платит 4,625% годовых. Но льготный кредит могут взять только в том случае, если доход на каждого члена семьи не больше 850,38 рублей (доход не только на работающих, но и на самого студента и других детей).

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В двух других банка ставка по кредитам — 18,27% годовых. Сроки погашения везде разные.

Чем кредиты на обучение отличаются от обычных