Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 5 августа. Обзор

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Молодёжь в деревне. История «Слуцкого синдиката»

«Для меня и моей семьи это была не первая война»

Слаўныя часы Слуцка — 200 гадоў самастойнасці

Илья Хрипачёв родился в деревне Городище Слуцкого района, здесь и остался жить с родителями и женой. Всей семьёй они трудятся на земле, выращивают овощи на продажу. А ещё Илья завёл канал на YouTube под названием «Слуцкий синдикат», своим подписчикам он рассказывает про сельхозтехнику и выращивание овощей.На торжественном мероприятии в Солигорске, 3 июля 2021 года, приуроченном ко Дню Независимости Беларуси, 94-летний Павел Александрович Дрень был единственным ветераном — настоящим участником Великой Отечественной войны.

Сёлета спаўняецца 580 гадоў з часу атрымання Слуцкам Магдэбургскага права. Тады, у 1441 годзе, для жыхароў горада гэта падзея мела вялікае значэнне, бо ім давяралася права самастойна вырашаць пытанні мясцовага эканамічнага жыцця.

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Стройка и ремонт

Услуги и строительные материалы в Слуцке. Строите дом или планируете ремонт? Собрали для вас полезные контакты на одной страничке (стр. 21).

Чему меня научили на бесплатных курсах

Я сейчас на пенсии, но постоянно ищу варианты дополни-тельного заработка, осваиваю новые навыки и умения, надеюсь найти достойное и оплачиваемое занятие. Пандемия вызвала в интернете шквал предложений обучения новым профессиям для работы «на удалёнке», причём бесплатно.