В Беларуси поднимают тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки. Повышение коснётся городских, региональных и межрегиональных линий, сообщает МАРТ.

В среднем, тарифы на поезда региональных и межрегиональных линий повысят на 5−15%, в зависимости от вида сообщения. При этом подорожание зависит от расстояния перевозки.

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Также подорожают билеты на поезда городских линий. На них тарифы устанавливают за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. «При этом они не зависят от расстояния перевозки. Таким образом, тарифы на проезд пассажиров на поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса увеличены на 15 копеек и в пределах двух тарифных поясов — на 30 копеек», — поясняют в МАРТ.

Повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки плановое — для поддержания уровня их окупаемости. В последний раз цены на билеты на поезда повышали в декабре прошлого года.