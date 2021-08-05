В редакцию обратилось несколько случчан, которые считают, что компания, предоставляющая услуги интернета и телевидения, ущемляет их права как потребителей. «Кур'ер» получил разъяснения от компании-провайдера.

На что жаловались

Случчанка Ольга рассказала, что 20 июня к ней домой пришёл агент из «СлуцкОблГарант» и предложил бесплатно протестировать услуги интернета и ТВ, которые предоставляет его компания. Женщина согласилась и подписала предложенные документы. Когда оборудование установили, и она стала им пользоваться, то качество её не устроило. Через 10 дней Ольга позвонила диспетчеру и предупредила, что пользоваться услугами компании не будет. Но вернула оборудование не в оговоренный подписанными документами срок, а на следующий день. Компания потребовала заплатить неустойку в 90 рублей.

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«Агент сказал, если меня всё устроит — пользуюсь дальше, нет — они приедут, отключат. О том, что через 14 дней я сама должна буду отключить их оборудование (а я как минимум в этом не разбираюсь), никто не предупреждал. В Договоре, как я позже выяснила, в п. 2.7 записано следующее: «Абонент обязан самостоятельно и за свой счет возвратить оборудование, выданное во временное пользование, согласно Соглашения о присоединении, в офис оператора». За его самостоятельное отключение я не подписывалась.

А если при демонтаже из-за отсутствия навыков или по неосторожности я сломаю, допустим, штекер какой-нибудь? Я тоже тогда «попадаю на деньги»? Это одна из уловок, — считает Ольга. — Мы пользовались 7 дней и проверяли. Скорость по кабелю была не выше 93-х (в договоре указано — 100).

Не отрицаю, что моя вина в том, что я подробно не ознакомилась с документом, который подписывала. Кстати, агент дал мне на подпись не сам Договор, а Соглашение о присоединении, но не сказал, где находится весь текст Договора. В Соглашении не указано, что если по истечении 14 дней я не принесу им оборудование и не напишу заявление, то буду платить неустойку в 90 рублей. В самом Договоре к тому же прописано, что заявление можно прислать по «электронке», а в Соглашении этого нет. Я уверена, что не один человек так же, как и я, был введён в заблуждение и поплатился за это".

В редакцию также позвонил пенсионер Геннадий и рассказал: «В 2015 году мы заключили договор на оказание услуг кабельного ТВ, сумма в договоре была указана 18 500 руб. (сейчас это 1,85 руб.). За это время организация неоднократно поднимала оплату. Недавно случайно увидел по бегущей строке, что цены снова повышаются. Перезвонил им. Мне ответили, что старые тарифы уходят в архив, а устанавливаются новые. А предупредить потребителя звонком или смс, что тарифы и цены меняются, разве не должны?»

Разъяснения компании

«Кур'ер» встретился с представителями провайдера и получил разъяснения по вопросам, которые задали случчане.

О договоре. «У оператора есть два основных документа, которые регламентируют отношения с потребителем. Это Порядок оказания услуг электросвязи и Договор оказания услуг, — пояснил председатель Наблюдательного совета «СлуцкОблГарант». — По ст. 396 ГК РБ используется понятие Публичный договор, он утверждается приказом по предприятию. Текст занимает 13 страниц, поэтому не вручается каждому потребителю, а размещается на сайте компании. Абонент до подписания Соглашения должен с ним ознакомиться. Подписывая Соглашение, он даёт согласие на всё, что там сказано. Бывает, что клиент не понимает все условия, поэтому мы внедрили повторный звонок диспетчера. Запись звонка абоненту предоставлена редакции, там проговаривались все существенные условия подключения и оказания услуг, порядок и сроки расторжения соглашения.

Про поквартирный обход. Это один из разрешённых каналов продаж. Агент предъявляет удостоверение по просьбе потребителя, делает презентацию услуг и разъясняет: порядок подключения устройства, тарифы, оплату, условия расторжения договора. Он должен объяснить, что при отказе от обслуживания, потребитель сам снимает оборудование, приносит его в офис и пишет заявление. Было ли это сделано в данном случае, установить невозможно.

По качеству услуг. Мы гарантируем скорость по кабелю, хотя изредка допустимы колебания. Если есть претензии по качеству связи, то делается заявка диспетчеру по тел. 134. Обращений абонента по качеству не было.

Про расторжение. Согласно п. 2.7 Договора, есть два варианта его расторжения. Первый — абонент приходит в офис и пишет заявление. Второй — возможен в 3 случаях: когда человек уехал за границу, если он — инвалид или болеет. Тогда он присылает заявление и сканы документов по «электронке». Важно вовремя вернуть оборудование и написать заявление. В данном случае, указанные сроки абонент нарушила.

Про изменение тарифов. Оператор имеет право в одностороннем порядке без согласия абонента изменять размер абонплаты, действие тарифных планов с уведомлением не позднее, чем за 10 дней до момента изменений. Оплата абонентом услуг после изменений означает его согласие с изменениями. Уведомление абонентов происходит бегущей строкой на канале Слуцк ТВ; на сайте компании; по смс — абонентам, которые предоставили номер телефона.

Абонент, обратившийся в редакцию, увидел сообщение по бегущей строке, таким образом, обязательства перед потребителем компанией были выполнены".