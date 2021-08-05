Поводом для этой публикации стало обращение случчанина Павла, жителя 11 городка. Он считает, что в крупном жилом микрорайоне, где много детей, им негде поиграть или заняться спортом. Он также обратил внимание на площадки, отведённые для массового отдыха, которые, по его мнению, не достаточно оборудованы, чтобы там проводить время. «Кур'ер» прошёл по зонам отдыха, игровым и спортивным площадкам этого микрорайона. Смотрите фотообзор.

«Я живу в этом городке с того времени, как он построился. Сейчас сменяется поколение, которое обживало эти места. Уже внуки появились, больше стало молодёжи. Но во многих дворах с того времени мало что изменилось: дети играют на том, что стоит уже по 20−30, а то и 40 лет, мало где появляется что-то новое, — рассказал Павел. — Самое популярное место — Зона отдыха, а проще — городской пляж. Да, коммунальщики как-то поддерживают его в живом состоянии, красят лежаки, кабинки, песок завозят. Но ведь это единственный пляж в городе! Его пора бы уже сделать современным, а не латать дыры. Вот показывали в прошлом году проект застройки Слуцка. Там запланировали создать новый пляж в другом месте, и для этого даже русло реки изменить. Это какие деньги нужны! Не проще ли модернизировать то, что есть?

Сейчас используется для отдыха только одна часть зоны, а вторая заброшена. Зарастает травой, кустарником. А раньше как там было здорово! На Купалье здесь собиралось много народу, праздновали. На футбольном поле играла молодёжь. Сейчас в 11 городке ни одного футбольного поля нет (не считая школьного стадиона — прим. ред). А ведь это — самая доступная спортивная игра для подростков.

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Вот вроде огромную площадь занимает сквер, где танк стоит, деревья посажены. А как там людям время проводить? Одна дорожка и несколько скамеек. Люди тянутся сюда, мамы с колясками, пенсионеры с внуками. Но здесь нет даже детской площадки! Вот и лазят дети по танку и катаются с постамента, как с горки — единственное развлечение!

Возле бывшего Дома офицеров не так давно спилили много деревьев, говорили, что будет организовано место отдыха и проведения праздников. Но там ничего так и не обустроено.

Вы пройдите по дворам многоэтажек наших — где детям играть? Есть дворы, где стоит пара старых лесенок и качеля с песочницей. Если малышей ещё занять чем-то можно, то для подростков вообще ничего нет. Дети крутятся между машин, на самокатах, роликах по проездам гоняют, а там ведь опасно. Или в карты на лавках играют. Ни одного спортивного уличного комплекса или тренажёра нет. Можно было бы заасфальтировать дорожки для катания на самокатах, роликах хоть в сквере этом, хоть возле бывшего Дома офицеров. Хочется, чтобы такой микрорайон был современным и удобным для людей!".

Места отдыха и детские площадки 11 городка

Прогулка по следам обращения читателя газеты «Кур'ер».