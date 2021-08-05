Поводом для этой публикации стало обращение случчанина Павла, жителя 11 городка. Он считает, что в крупном жилом микрорайоне, где много детей, им негде поиграть или заняться спортом. Он также обратил внимание на площадки, отведённые для массового отдыха, которые, по его мнению, не достаточно оборудованы, чтобы там проводить время. «Кур'ер» прошёл по зонам отдыха, игровым и спортивным площадкам этого микрорайона. Смотрите фотообзор.

«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Вид на 11 городок. Фото: Алесь Достанко
«Я живу в этом городке с того времени, как он построился. Сейчас сменяется поколение, которое обживало эти места. Уже внуки появились, больше стало молодёжи. Но во многих дворах с того времени мало что изменилось: дети играют на том, что стоит уже по 20−30, а то и 40 лет, мало где появляется что-то новое, — рассказал Павел. — Самое популярное место — Зона отдыха, а проще — городской пляж. Да, коммунальщики как-то поддерживают его в живом состоянии, красят лежаки, кабинки, песок завозят. Но ведь это единственный пляж в городе! Его пора бы уже сделать современным, а не латать дыры. Вот показывали в прошлом году проект застройки Слуцка. Там запланировали создать новый пляж в другом месте, и для этого даже русло реки изменить. Это какие деньги нужны! Не проще ли модернизировать то, что есть?

Сейчас используется для отдыха только одна часть зоны, а вторая заброшена. Зарастает травой, кустарником. А раньше как там было здорово! На Купалье здесь собиралось много народу, праздновали. На футбольном поле играла молодёжь. Сейчас в 11 городке ни одного футбольного поля нет (не считая школьного стадиона — прим. ред). А ведь это — самая доступная спортивная игра для подростков.

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Вот вроде огромную площадь занимает сквер, где танк стоит, деревья посажены. А как там людям время проводить? Одна дорожка и несколько скамеек. Люди тянутся сюда, мамы с колясками, пенсионеры с внуками. Но здесь нет даже детской площадки! Вот и лазят дети по танку и катаются с постамента, как с горки — единственное развлечение!

Возле бывшего Дома офицеров не так давно спилили много деревьев, говорили, что будет организовано место отдыха и проведения праздников. Но там ничего так и не обустроено.

Вы пройдите по дворам многоэтажек наших — где детям играть? Есть дворы, где стоит пара старых лесенок и качеля с песочницей. Если малышей ещё занять чем-то можно, то для подростков вообще ничего нет. Дети крутятся между машин, на самокатах, роликах по проездам гоняют, а там ведь опасно. Или в карты на лавках играют. Ни одного спортивного уличного комплекса или тренажёра нет. Можно было бы заасфальтировать дорожки для катания на самокатах, роликах хоть в сквере этом, хоть возле бывшего Дома офицеров. Хочется, чтобы такой микрорайон был современным и удобным для людей!".

Места отдыха и детские площадки 11 городка

Прогулка по следам обращения читателя газеты «Кур'ер».

«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Вид на Зону отдыха от центрального входа. Слева видны три волейбольные площадки, которые никогда не пустуют. Прямо расположена игровая зона для малышей: песочница, четыре качели, горка и скамейки.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Набережная вдоль зоны отдыха — это узкий тротуар, весь в ямах и трещинах. По словам местных жителей, вдоль реки приятно гулять.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Справа от этой огромной ивы видна лестница, которая вела на футбольное поле. За ней начинается вторая часть зоны отдыха, которая сейчас никак не оборудована.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Это место выглядит как пустырь. Именно здесь, по рассказам Павла, раньше было футбольное поле и жители отмечали Купалье
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Площадка внутри ближайших к пляжу многоэтажек. Она расположена между домами 172, 160, 162. Девятиэтажка под номером 172 очень длинная — 6 подъездов, а это 216 квартир.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Площадка возле девятиэтажки под номером 170: горка, песочница, качели.
Двор между пятиэтажками по ул. Социалистической 152 и 164. Есть металлические конструкции для лазания.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Двор дома № 174 выделяется новой горкой в форме ракеты, которую поставили спонсоры.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Возле соседнего дома стоят очень давние конструкции, полностью металлические, покрыты облупившейся во многих местах краской, но, видимо, очень прочные.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Эта площадка одна на шесть пятиэтажных домов. Она примечательна тем, что здесь установлены что-то наподобие футбольных ворот, чему рады мальчишки, которые гоняют мяч.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
По словам жильцов, не так давно ЖКХ установили ограничительные конструкции с сетками, а до этого мячи постоянно попадали в машины или окна близлежащих домов.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Эта конструкция когда-то была каруселью
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Наиболее современная и разнообразная по различным конструкциям площадка находится между домами № 128, 136 и 138. Здесь также установлены и скамейки для родителей, и проложены пешеходные дорожки, есть урны для мусора
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Ещё одно место для детей находится возле домов № 116 и 118. Кстати, 116 дом недавно капитально отремонтировали: сменили крышу, фасады и многое другое. Но близлежащей детской площадки обновление не коснулось. Хотя наличие пластиковой горки и качелей говорит, что они здесь явно не с советских времён.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Напротив дома № 118 когда-то были спортивные площадки: баскетбольная и волейбольная. От них остались металлические столбы и один щит с кольцом.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Вот на таких конструкциях развивало мышцы не одно поколение жителей 11 городка.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Площадка перед бывшим Домом офицеров, сейчас Дом народного творчества, где были вырублены деревья для организации досугового пространства. Пока здесь пустошь.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Ещё одно пространство есть справа от Дома творчества, глубине которого высажены молодые деревца
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Сквер, где расположен памятный знак в честь Героев и на постамент установлен танк. Жители говорят, что иногда здесь проводятся торжественные мероприятия: приём в пионеры, День танкиста. В обычные дни — гуляют мамы с колясками, дети, пожилые люди. Сквер занимает достаточно большую площадь. Вдоль единственной дорожки установлено три скамьи. И ещё три — возле танка. наряду со старыми деревьями, есть и молодые посадки. В нескольких местах протоптаны тропинки.
«Вроде они есть, а как там отдыхать или детям играть?». Как выглядят места отдыха и игровые площадки в крупном микрорайоне Слуцка
Пришедшие отдохнуть взрослые сидят на скамейках, а дети лазят по танку и катаются с постамента, как с горки. Других развлечений для них здесь действительно нет.