Умер Василий Гурбо, бывший председатель Слуцкого горисполкома. Что при нём построили в городе

Василий Михайлович Гурбо родился в 1933 году в деревне Безверховичи Слуцкого района. После службы в армии работал на различных должностях в партийных органах в Слуцке, одновременно учился заочно в БГУ.

Закончил исторический факультет. С 1976 по 1987 годы (11 лет) занимал должность председателя Слуцкого горисполкома. С 1987 года и до выхода на пенсию работал управляющим делами Минского областного Совета профсоюзов, жил в Минске.

«Кур'ер» вспомнил, что построили в Слуцке при этом руководителе.

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Что появилось в Слуцке при Василии Гурбо

Больница

Как«Кур'еру» Василий Михайлович, в 70-е — 80-е годы в Слуцке появилось так много новых больших зданий, потому что город соревновался с застраивающимся Солигорском.

До конца 70-х Слуцкая больница располагалась на улице Монахова. Её главный корпус был там, где сейчас роддом. При Гурбо отделения больницы постепенно «переехали» в новые здания на улице Чайковского. Также построили новую стоматологическую поликлинику на Ленина.

Райисполком и Дом культуры

Раньше Дом Советов в Слуцке располагался в двухэтажном здании на месте нынешней городской площади. Он пережил пожар войны, потом ремонт. Дом культуры был там, где теперь ЗАГС. Когда Василий Гурбо стал руководить городом, были спроектированы новый Дом Советов (нынешний райисполком) и новый Дом культуры. Начали строить, но тут возникли сложности. Сам Василий Михайлович вспоминал: «Выходит Постановление Совета Министров СССР о замораживании объектов соцкультбыта. И Дом Культуры, и Дом Советов стояли на консервации два года и, естественно, начали разрушаться. Обращения во все республиканские органы не дали результатов. И мы были вынуждены отправиться в союзное правительство. В Кремле нас принял 1-й помощник премьер-министра Тихонова. Через две недели уже вышло постановление Совмина СССР о возобновлении строительства объектов в Слуцке».

Кроме того, за Дом культуры Василий Гурбо получил выговор, ведь тот был построен на археологическом месте — замковой горе. Но после выговора, по его словам, тут же последовала похвала.

Автовокзал

Автостанция в Слуцке раньше была деревянная. В конце 1970-х для Слуцка разработали индивидуальный проект автовокзала с прилегающей площадью и крытым перроном. Тогда такой проект был редкостью. Новый вокзал заработал в 1982 году.

Хлебозавод

Вообще Слуцкий хлебозавод был построен в 1953 году. Его мощность тогда была 30 тонн в сутки. А в 1978 — 1980 годах построили новые корпуса предприятия. Проектная мощность обновлённого завода — 78 тонн хлебобулочных и 3 тонны кондитерских изделий в сутки.

Аптека № 80, центральная почта, многоэтажки

Раньше в районе аптеки № 80 располагались старинные здания XVIII—XIX вв. еков. При Василии Гурбо их снесли. На вопрос, не жалко ли было это делать, Василий Михайлович отвечал: «Город должен был принимать современный облик, а эти ветхие здания портили вид центра города. Их невзрачность и первобытность слишком бросалась в глаза. Вместо снесенных зданий построили аптеку, жилые дома, Дом быта, реконструировали магазин № 6, сделали пристройку к зданию почты».

Завод «Калибр»

Военный завод «Калибр» начал строиться в 1983-м. В 1985-м он ещё не полностью запустился, работал только один цех, на котором выпускали машины для военных нужд. Остальные цеха запустились в 1987-м. В 1987 — 1988 годах на заводе уже работало около двух тысяч человек, среди них — очень много молодёжи.

Достроили РОВД

Вспоминает бывший начальник Слуцкого РОВД Константин Кабанцев: «[Раньше] кабинеты были плохие, теснота. В маленьком кабинете четыре сотрудника. [После реконструкции] появился тир, надстроили второй этаж. Я расселил в новые кабинеты уголовный розыск, БХСС. Следствие немножко расселил, чтобы в кабинете сидели два человека, не более. Тогда же начали строить здание РЭП ГАИ».

Новое здание и стадион гимназии № 1

В 1980 году достроили новый главный корпус средней школы № 1 на 1176 мест. Государство выделило на это 780 тысяч рублей (советских). Появились 35 классных комнат, актовый и спортивный залы, столовая, тир, кабинеты и лаборантские. Достроили школьный стадион. В старой гимназии разместились школьная мастерская и музей.

Школы, детсады, котельные, жильё

Кроме перечисленного, при Василии Гурбо в Слуцке появились три детских садика, две котельные, средняя школа № 8, средняя школа № 11, музыкальная школа, здания СДЮСШОР и шахматного клуба, общежитие напротив Молодежного центра, телеателье, четыре магазина, реконструированы здания средних школ № 9 и № 10, заложен жилой микрорайон по улице Чехова.

Добрые слова про Василия Гурбо

Владимир Куницкий, родственник Василия Михайловича, рассказывает о нём: «У Василия Михайловича было голодное военное детство, голодная юность. Из Безверховичей он ходил в Знамя пешком 8 километров, чтобы закончить 10-летку. Потом работал, учился. Всю свою жизнь отдал городу. Он был скромным, спокойным, добрым».

Жена Василия Михайловича, Мария Тимофеевна, была известным в Слуцке врачом, заместителем главного врача по детству и родовспоможению. Она умерла в марте этого года.

Василий Гурбо умер 30 июля, в 87 лет. Похоронен на городском кладбище в Василинках, где покоится и его супруга.

Интервью с Василием Гурбо — здесь.