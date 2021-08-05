«Это был подарок нашего покойного папы». Девушка из Слуцка благодарит милицию и «Кур'ер» за возвращение велосипеда

После публикации бюро находок от Слуцкого РОВД к нам в редакцию обратились три человека. В итоге два велосипеда вернулись к своим владельцам. Одна из них — случчанка Елизавета Станкевич. Девушка поблагодарила за помощь.

«Здравствуйте. Я хотела бы поблагодарить редакцию газеты „Кур'ер“ и милицию за помощь в поисках потерянного велосипеда. Огромное спасибо! Если бы не ваше объявление, мы бы никогда уже не нашли нашу вещь. Хотелось бы вспомнить, что велосипед был потерян год назад, и только благодаря публикации мы смогли его наконец-то найти. Желаем вам дальнейших успехов в помощи населению нашего города», — написала Елизавета. Девушка рассказала «Кур'еру», что в прошлом году велосипед потерял её покойный папа, когда поехал на рыбалку и забыл его там. «Позже мы выкладывали объявление в интернете, но так и не смогли найти велосипед. А в пятницу я увидела вашу историю (в instagram.com/kurjer, — Прим.ред.) с потерянными вещами и обомлела — ведь это был точно наш велосипед. Позвонила в редакцию, а там направили в милицию. Уже сегодня мы опознали велосипед и забрали его домой. Теперь мой брат счастлив, ведь это был подарок нашего папы», — рассказала случчанка.

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Напомним, что в Слуцком РОВД накопилось много вещей, которые представляют большую ценность, чем простая сумочка. Это велосипеды, самокат, коляска, мобильные телефоны и другое.