По сравнению с прошлым годом, цена на торф не изменилась, а вот дрова подорожали на 4−5%. В этом году много желающих приобрести твёрдое топливо. Сейчас обеспечиваются июльские заявки от населения.
Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком филиале «Миноблтопливо».
Сколько стоят дрова, брёвна и торф (без доставки):
- торфобрикет — 28,57 рубля за 1 тонну;
- колотые дрова (25 см) — 31,61 рубля за 1 м³;
- колотые дрова (33 см) — 30,71 рубля за 1 м³;
- долготьё (брёвна) — 10,11 рубля за 1 м³;
- дрова в колодках (25 см) — 23,01 рубля за 1 м³;
- дрова в колодках (33 см) — 22,11 рубля за 1 м³.