По сравнению с прошлым годом, цена на торф не изменилась, а вот дрова подорожали на 4−5%. В этом году много желающих приобрести твёрдое топливо. Сейчас обеспечиваются июльские заявки от населения.



Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком филиале «Миноблтопливо».

Сколько стоят дрова, брёвна и торф (без доставки):