«Скрытые возможности есть у всех, просто их надо рассмотреть». Незрячий парень из Слуцка рассказал о себе и об учёбе в колледже

Случчанин Даниил Савеня незрячий с детства. Но это не мешает ему петь, заниматься музыкой и совершенствовать своё мастерство. Несколько лет назад российская певица Диана Гурцкая назвала случчанина «маленьким Паваротти».

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Невозможное — возможно» Слуцкого ТЦСОН и газеты «Кур'ер».

В 2013 году Даниил рассказывал «Кур'еру» о том, кем мечтает стать, про городской парк и о том, о чём попросил бы мэра Слуцка.

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Сейчас Даниилу 17 лет. Окончил первый курс Минского колледжа искусств, куда поступил без экзаменов. Он лауреат международных и республиканских конкурсов, стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.

В интервью «Кур'еру» он рассказал о себе, об учёбе в колледже и о правилах жизни.

С чего всё начиналось

Увлечение музыкой и пением у Даниила началось ещё в детсаду, где он выступал на утренниках. В 5 лет ездил на свой первый фестиваль «Вясёлкавы карагод».

«Потом пошёл в первый класс в школе-интернате в Молодечно для детей с проблемами по зрению, — рассказывает Даниил. — Там меня заметила учительница музыки Татьяна Николаевна Стукалова. Так начался мой путь в мир музыки. Для меня школа-интернат — это и развитие, и общение, и социальная адаптация. Это лучшее, что может быть для таких детей, как я. Там есть буквально всё для развития: и музыка, и компьютеры, и рисование, и даже гончарная мастерская. Незрячих детей там маленький процент, остальные — слабовидящие.

К концу 5-го класса мы перешли к другому преподавателю, у которой я и сейчас занимаюсь. Это Елена Викторовна Атрашкевич. Она у меня и руководитель в колледже.

Как научился играть

Существует шрифт Брайля, по нему я учился в школе. Но ноты по Брайлю даже не пытался изучать. Может кому-то это и легко, но не мне. Я ненавидел шрифт Брайля. Всё учу благодаря слуху. Учительница наигрывает произведение на диктофон, а я слушаю, правая рука наигрывается, потом левая. Когда выучу ноты, берусь за постановку пальцев.

Играю не плохо и не хорошо. Мог бы гораздо лучше, если бы захотел, но ленюсь. И получаю 7-ки на зачёте. Сейчас купили цифровое пианино, будет проще. Это нелегкое дело, но нужное для сочинения музыки. Сейчас ещё занимаюсь обработкой музыки, пишу собственную.

Выступления на «Минск-Арене»

В детстве выступал перед хоккейными матчами в Молодечно и на «Минск-Арене». Повторил выступление недавно, 10 января 2020 года. В начале матча спел песню Коржа и гимны Беларуси и России. Это было, конечно, незабываемо. Надо сказать, что немного другие ощущения: 3−4 года назад был ещё малышом, а теперь чувствуешь ответственность. Уже нельзя допустить такого, как случилось в Молодечно, когда я немного перепутал слова нашего гимна. Сейчас понимаю, что если петь гимн, то петь правильно.

Про поступление и учёбу в колледже

Поступить мне было легко. Оказалось, что моё стипендиатство позволяет поступить без экзаменов. Мы просто подали документы. В тот же день, 21 июля 2020 года, я стал студентом колледжа. Моя специальность «Искусство эстрады (пение)». С ней смогу стать преподавателем эстрадного коллектива, артистом или руководителем ансамбля.

Для меня колледж — это профессиональный рост, развитие, о котором мечтал, выход на более серьёзный уровень.

Преподавателей надо удивлять. Очень воодушевляет и вдохновляет, когда при всём курсе и комиссии преподаватель говорит: «Ты выполнил на все 100% задачу, которую мы поставили в классе». Это даёт силы идти дальше.

Благодаря жизни в школе-интернате, я не испытал проблем с социализацией в общежитии. Мама прожила со мной 22 дня и вернулась в Слуцк. Начал сам всё осваивать: научился и в колледж ездить, и в магазин ходить.

Чем помогают однокурсники

Я учусь не так, как остальные. Как уже говорил, не могу читать ноты плоским шрифтом. Иногда приходится просить ребят, чтобы они либо их прочли, либо напели. Воспринимаю всё на слух, он у меня абсолютный. Так что мне необязательно видеть перед собой ноты, правда, приходится много запоминать. Однокурсники помогают: переведут через дорогу, доведут до остановки, потому что из-за стройки метро есть неудобства. Иногда прошу сходить в магазин. А ещё мы приятно проводим время вместе.

Правила жизни Даниила

Если у человека есть инвалидность, то это не значит, что он уже ничего не может. Скрытые таланты, скорее всего, есть у всех, просто их надо рассмотреть, раскрыть. Считаю, что каждый человек должен себя в чём-то найти. А стимулом лично для меня является возможность в будущем обеспечивать свою семью. Поэтому надо идти к своей цели, стараться что-то делать. Моё главное правило — идти вперёд.

Также важно никогда не бояться говорить о своих проблемах и чувствах. Мне повезло, что в своё время быстро влился в компанию, которая дала мне жизненные основы и уверенность, что инвалидность — это не приговор, что не всё потеряно. Мой друг Григорий Конзалаев — незрячий массажист, ему 28 лет. Сначала собирал розетки, потом отучился на массажиста и теперь нормально зарабатывает, покупает маме подарки, делает всё, чтобы обеспечивать семью. Он для меня пример.

Ещё одно правило, которое помогает двигаться вперёд, — избегать жалости окружающих. В моём окружении это понимают, со мной общаются на равных. Жалость — самое ужасное чувство по отношению к человеку с инвалидностью. И, конечно же, очень важна поддержка родителей. И для меня, и для других людей с инвалидностью это первостепенно, чтобы родители всегда поддерживали — в чём бы то ни было.

Какие планы на будущее

После колледжа искусств планирую поступить в медколледж в Гродно. Там есть факультет для незрячих, где учат массажу. Считаю, что музыка — это хорошо, но главное, чтобы я мог зарабатывать и обеспечивать семью".