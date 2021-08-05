В одну из традиционных поездок мы попали в деревню Берёзовка, что находится в 11 км от Слуцка. Красивые, ухоженные улицы и дома наверняка придутся вам по душе. А жители с удовольствием пообщаются со всеми приезжими.

Деревушка небольшая и по-уютному тихая. Глядя на неё сразу вспоминаются ласковые бабушкины руки, ягодное варенье в алюминиевом тазике, куры клюющие опавшие яблоки, и чей-то Бобик, который всегда рад погонять с детьми мяч. В общем, ощущения самые приятные.

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Сторожил в деревне почти не осталось, но многие живут здесь уже больше 30 лет. Какое-то время Берёзовка была не сильно населённой, но когда проложили газ, домики начала скупать молодёжь. Сейчас почти в каждом дворе — жизнь бьёт ключом.

Развлечений здесь немного. В основном это клумбы, огороды и маленькое хозяйство в виде кур и гусей. Раньше был клуб, но несколько лет назад его полностью разобрали, и осталась только пустошь. Местные очень хотят, чтобы в Берёзовку приезжали с концертами слуцкие исполнители.

Была здесь и школа. Когда она закрылась, уже многие и не помнят. Все как один твердят — очень давно. Само здание сохранилось, а недавно в нём открыли частный магазин. По словам жителей, все очень рады такому стечению обстоятельств, потому что в автолавке ассортимент был скупой.

Некоторые не понимают моего стремления путешествовать по таким деревушкам — это же очень скучно, да и делать там нечего. Но я скажу одно — кому-то на пляжах Юга лежать, кому-то по музеям гулять, а кому-то, как мне, — по деревням ездить. Ведь если я этого не сделаю, то читатели так и не узнают что в Слуцком районе есть такие прекрасные места как Берёзовка.

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

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