В Минске начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Процесс сделали закрытым

Уголовное дело Марии Колесниковой и Максима Знака — представителей команды Виктора Бабарико, будет рассматривать в среду, 4 августа, в закрытом режиме Минский областной суд, пишет Sputnik.by.

Колесникову и Знака белорусские спецслужбы задержали в начале сентября 2020 года, первоначально им было предъявлено обвинение в призывах к свержению власти, затем добавилось ещё две уголовных статьи. С момента задержания они находятся под стражей.

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Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 361−1 УК.

Согласно Уголовному кодексу, ч.1 ст. 357 («Заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти») предусматривает до 12 лет лишения свободы, ч. 3 ст. 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности») — до 5 лет лишения свободы, и ч. 1 ст. 361−1 («Создание экстремистского формирования») — до 7 лет лишения свободы.

Защита Знака уже ранее обжаловала решение о проведении закрытого заседания по его делу, подав жалобу в Верховный суд, а сегодня намерена ходатайствовать о том, чтобы судебный процесс был открытым, заявил журналистам Евгений Пыльченко, его адвокат.

Суд начнётся в 11.00. Судья — Сергей Епихов.