Малую голубую стрекозу обнаружил Денис Китель, орнитолог, во время экспедиции в заказник «Ольманские болота». До этого насекомое в официальном списке стрекоз Беларуси не значилось, сообщает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

«Переходя ручей, обратил внимание на голубую стрекозу, сидящую в 20 сантиметрах от земли на обломанной ветке березы. Больше всего стрекоза напоминала знакомый обычный вид — стрекозу решетчатую (Orthetrum cancellatum), но что-то в ней было другим», — рассказал Денис Китель.

Реклама

«У меня с собой не было фотоаппарата, поэтому пришлось пройти два километра до машины, а затем вернуться, чтобы сфотографировать новый для страны вид стрекоз», — рассказал Денис Китель. Ведущие европейские эксперты по стрекозам уже подтвердили правильность определения вида.

Это — 68-й вид стрекоз, зарегистрированный на территории Беларуси.

В ТЕМУ.