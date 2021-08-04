Новый график вывоза мусора по улицам частного сектора в Слуцке (для владельцев пластиковых контейнеров)

ЖКХ будет вывозить вторсырьё из частного сектора Слуцка по новому графику. Это касается случчан, получивших пластиковые контейнеры. Слуцкое ЖКХ информирует, что вывоз ВМР (ПЭТ-бутылки, пластик, тарное стекло, макулатура) из контейнеров оранжевого цвета будет осуществляться по следующему графику:

2-й и 4-й понедельник месяца

ул. 1 Августа

ул. 11 Июля

ул. 14 Партизан

пер. 14 Партизан 1-й

пер. 14 Партизан 2-й

ул. Альсовая

ул. Бобруйская

ул. Большое Кольцо

ул. Борисовца

ул. Васильковая

ул. Весенняя

ул. Ветеранов

ул. Гагарина

ул. Геологическая

м-н. Геолог

ул. Горная

ул. Губина

ул. Дроботова

ул. Жуковского (д.д. 21,23,27,33,16,18)

пер. Жуковского, 1-й

пер. Жуковского, 2-й

пер. Жуковского, 3-й

ул. Загородная

ул. Зеленая

ул. Зорная

ул. Кадетская

ул. Калинина

ул. Кирова

ул. Кольцевая

пр-д Кольцевой

ул. Кольцова

ул. Коммунальная

ул. Кононовича

ул. Корзуна

ул. Криничная

ул. Левоняна

ул. Ленина (нечетная сторона от д. 241 до д. 335)

ул. Лермонтова

ул. Лобана

пер. Лобана

ул. Ломоносова

ул. Минская

ул. Монахова

ул. Озёрная

ул. Островского

ул. Парижской Коммуны

ул. Пионерская

ул. Пупоревская

ул. Радужная

ул. Ржевская

ул. Серпуховская

ул. Славянская

ул. Слуцких поясов

пер. Слуцких поясов

ул. Снежаньская

ул. Сустречная

ул. Тополевая

пер. Урицкого 1-й

пер. Урицкого 2-й

пер. Урицкого 3-й

пер. Урицкого 4-й

ул. Чкалова Реклама

2-й и 4-й вторник месяца

ул. Алешко

ул. Баумана

ул. Б. Хмельницкого

ул. Братьев Гилевских

ул. Гончарова

пр-д. Гончарова

ул. Есенина

ул. Жуковского (д.д. 1,5,7,8,14)

ул. Запрудная

ул. Зимняя

ул. Калиновского

ул. Козберга

ул. Красноармейская

пер. Красноармейский, 2-й

пер. Красноармейский, 3-й

пер. Красноармейский, 4-й

пер. Крестьянский

ул. Крылова

пер. Крылова

ул. Куприянова

пер. Куприянова

ул. Кутузова

ул. Ленина

(четная сторона от д. 160 до д. 306)

ул. Максима Горького

ул. Малопадерская

ул. Маяковского

ул. Мичурина

ул. Московская

ул. Надречная

пр-д. Надречный

ул. Нахимова

ул. Некрасова

пер. Некрасова

ул. Октябрьская

пер. Октябрьский

ул. Пушкина

пр-д. Садовый

ул. Северная

ул. Серегина

пер. Серегина

ул. Ф. Скорины

ул. Смоленская

пер. Смоленский, 2-й

ул. Советская

ул. Социалистическая

пер. Социалистический

ул. Суворова

ул. Тельмана

ул. Тихая

ул. Трудовая, 4-я

пер. Тупиковый

ул. Тургенева

ул. Якуба Колоса

пер. Якуба Колоса, 1-й

пер. Якуба Колоса, 2-й

2-я и 4-я среда месяца

ул. Березовая

ул. Вечеркевича

ул. Вясковая

ул. Гастелло

ул. Добросельская

ул. Добрянка

ул. Дружная

пр-д. Дружный

ул. Жытневая

ул. Заможная

ул. Заречная

ул. Кавалерийская

ул. Каштановая

ул. Комсомольская

пер. Комсомольский, 2-й

ул. Красавицкая

пер. Красавицкий, 1-й

пер. Красавицкий, 2-й

ул. Лацкова

ул. Листопадовская

ул. Луговая

ул. Любанская

пр-д. Любанский

ул. Максима Богдановича

пер. Максима Богдановича 1-й

пер. Максима Богдановича 2-й

пр-д Максима Богдановича

ул. Набережная

ул. Новоселов

пр-д. Новоселов

ул. Обуховича

пр-д. Обуховича

ул. Осенняя

ул. Плиева

ул. Полевая

пер. Полевой

ул. Пугачева

ул. Радивиловская

ул. Розы Люксембург

ул. Садовый Посад

ул. Сентябрьская

пер. Сентябрьский

ул. Стародорожская

пер. Стародорожский 1-й

пер. Стародорожский 2-й

ул. Тенистая

ул. Толстого

пер. Толстого 1-й

ул. Уреченская

ул. Урожайная

ул. Успольская

ул. Цветочная

ул. Чайковского

пер. Чайковского, 1-й

ул. Чапаева

пер. Чапаева 1-й

пер. Чапаева 2-й

ул. Яблоневый Сад

ул. Ясная

2-й и 4-й четверг месяца

ул. Абрикосовая

ул. Базарная

пер. Базарный 1-й

пер. Базарный 2-й

ул. Брановичская

ул. Брестская

ул. Виленская

ул. Вишневая

пер. Вокзальный

ул. Выбранецкая

ул. Гаспадарчая

ул. Железнодорожная

пер. Железнодорожный, 2-й

пер. Железнодорожный, 3-й

ул. Жукова

ул. Заводская

ул. Западная

пр-д. Западный

ул. К. Прокопчика

ул. Колхозная, 2-я

пер. Колхозный, 1-й

ул. Копыльская

ул. Красногвардейская

пер. Красногвардейский, 1-й

пер. Красногвардейский, 2-й

ул. Криводубовская

ул. Крупской

ул. Куликова

ул. Ленина (четная строна от д. 2 до д. 112, нечетная сторона от д. 1 до д.169)

ул. Ленинская

ул. Летняя

пр-д. Либкнехта

ул. Маглыша

пр-д. Маглыша

ул. Майский Посад

пер. Майский, 1-й

пер. Майский, 2-й

пр-д. Майский

ул. Малиновая

пер. Малое Жураво, 2-й

ул. Мельничная

пер. Мельничный

ул. Новосельская

пер. Новый, 1-й

пер. Новый, 2-й

пер. Новый, 3-й

пер. Новый, 4-й

ул. Поселковая

пер. Пролетарский, 2-й

ул. Прибыток

пер. Рабочий, 1-й

пер. Рабочий, 2-й

ул. Рябиновая

ул. Серяжская

пер. Серяжский

ул. Солигорская

ул. Солнечная

ул. Спасская

ул. Старобинская

ул. Тракторная

ул. Уласовца

ул. Хуторская

ул. Энергетиков

ул. Янки Купалы

Телефон для справок: 4−41−07, 2−52−29.

Администрация КУП «Слуцкое ЖКХ»