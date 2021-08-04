Виктория замужем 11 лет, в семье растёт двое сыновей. Женщина практически одна содержит семью, потому что у мужа нет постоянной работы. Она разрывается между подработками, а муж работает время от времени. Виктория решила развестись, потому что не видит другого выхода. Ситуацию комментирует психолог Марина Чижик.

«Мы живём вместе уже 11 лет. Я работаю продавцом, работу меняла только два раза. Я ищу любые случаи подработать: беру дополнительные смены, заменяю коллег. Научилась готовить торты, делаю на заказ.

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С мужем мы встречались ещё со школы, он всегда был своим парнем: контактным, улыбчивым, располагал к себе. Правда учиться особо не хотел, говорил, что «на жизнь всегда можно заработать и без образования».

Проблема в том, что он не может найти постоянную, нормально оплачиваемую работу, чтобы обеспечивать семью и самому чего-то добиваться. Он то на стройке работал, то охранником на заводе, то водителем в такси, даже в Польшу на заработки ездил. На заводе ему не нравится, потому что смены и графики нужно соблюдать. Бывает приносит то 400 рублей, то 700, а то и вовсе ничего.

Я предлагала ему учиться на любую специальность, какую захочет, даже платно. Он не хочет напрягаться.

Как человек, он хороший, не пьёт, с детьми ладит. Но эти «непонятки» с работой меня достали! Я ничего не могу планировать, ни на что не могу рассчитывать! Каждый раз сделать крупную покупку или купить одежду — проблема! А он на все мои претензии говорит одно: «Нам же хватает! У нас же всё хорошо!» Я человек не жадный до денег, но мне хочется стабильности.

Знакомые говорят: «Бросай, толку не будет!». Я тоже уже думаю, что пора разводиться, ведь столько лет ничего не меняется! А с другой стороны — трудно решиться: дети любят отца и ко мне он хорошо относится. Что делать, чтобы потом не жалеть?".

Выбрать, что важнее

«Ситуация в семье и правда не простая. Очевидно, что у супругов разные жизненные установки и приоритеты, которые, как правило, формируются в детстве. Их трудно изменить просто потому, что другой человек этого хочет, — комментирует ситуацию психолог Марина Чижик. — Виктории, как матери, важна стабильность, а установки её мужа основаны на том, что можно довольствоваться малым. Он нашёл свою зону комфорта и не хочет выходить из неё, ведь жена решает все возникающие проблемы.

Почему мужчина отказывается от работы?

Причин того, что муж не работает, может быть много. Важно понять, что ему мешает. Возможно, это излишняя инфантильность, когда он не привык решать проблемы самостоятельно, раньше это делали родители, а теперь — жена. Мешать может и неуживчивый характер, когда ему тяжело сходиться с людьми, вливаться в коллектив. Довольно часто постоянно работать мешает лень.

Мужчины быстро понимают, когда женщина готова выступать в роли заботливой «мамочки» и брать все проблемы на себя. Зачем напрягаться.

Как заставить супруга зарабатывать?

Если разобрались с причинами проблемы, посмотрим, что можно сделать:

Не решайте все проблемы сами. Излишней заботой женщины нередко вредят и себе, и близким. В такой ситуации муж ощущает себя ребенком, а не вашим супругом, и ведёт себя слабохарактерно. Избавьтесь от роли «мамочки», если хотите иметь сильного мужа, а не великовозрастного ребенка. Причём, за любые попытки действовать самостоятельно, говорите мужу слова одобрения.

Излишней заботой женщины нередко вредят и себе, и близким. В такой ситуации муж ощущает себя ребенком, а не вашим супругом, и ведёт себя слабохарактерно. Избавьтесь от роли «мамочки», если хотите иметь сильного мужа, а не великовозрастного ребенка. Причём, за любые попытки действовать самостоятельно, говорите мужу слова одобрения. Если вы видите, что мужчина хотя бы пытается разрешить ситуацию, не будьте пассивной — предложите свою помощь в поиске подходящих вакансий. Вы знаете способности мужа со стороны и можете трезво оценить его шансы. Может, у него завышенные требования, и неудачи в поиске работы именно в этом? Составьте с помощью интернета или специалиста грамотное резюме — многие люди вообще не владеют навыками самопрезентации. Поддержите, насколько это возможно.

в поиске подходящих вакансий. Вы знаете способности мужа со стороны и можете трезво оценить его шансы. Может, у него завышенные требования, и неудачи в поиске работы именно в этом? Составьте с помощью интернета или специалиста грамотное резюме — многие люди вообще не владеют навыками самопрезентации. Поддержите, насколько это возможно. Вселите в мужа уверенность. Если вы его всё время «пилите», что не может найти работу, его самооценка падает. Сможет ли мужчина позиционировать себя как успешного и сильного человека? Вряд ли. Объясните мужу, что верите в его потенциал и готовы подождать и помочь, чем сможете. Нормальный мужчина оценит эти слова и сделает все возможное, чтобы достичь цели.

Если вы его всё время «пилите», что не может найти работу, его самооценка падает. Сможет ли мужчина позиционировать себя как успешного и сильного человека? Вряд ли. Объясните мужу, что верите в его потенциал и готовы подождать и помочь, чем сможете. Нормальный мужчина оценит эти слова и сделает все возможное, чтобы достичь цели. Пересмотрите роли. В силу традиций, роль добытчика у нас отводится мужчине. Хотя есть и другие варианты, которые вполне имеют право на существование. Жена работает, а домашними делами и воспитанием детей занимается муж. Хотя для этого высокооплачиваемая работа должна быть у жены.

В любом случае, вывести мужа «из зоны комфорта» будет непросто: будут протесты, скандалы, обиды на жену.

Стоит ли разводиться

Среди переполняющих эмоций постарайтесь выделить то, что беспокоит больше всего: мало средств, муж не развивается как личность, нет стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Если важны финансы, то попробуйте вместе с мужем расписать все расходы и обозначить сумму, которую он должен приносить в семью каждый месяц. Пусть это будет 500 рублей, но стабильно. Назначьте испытательный срок.

Важно разобраться и в своих чувствах, любите ли вы этого человека настолько, что хотите быть рядом с ним, несмотря на все его недостатки. Такие семьи тоже существуют. Одно важное «но». Это возможно только в том случае, если поведение мужа не вызывает дискомфорта и недовольства у жены.

Если вы всё перепробовали все способы, но ничего не помогает, тогда принимайте решение.

Варианты решения очевидны: