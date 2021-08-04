В городе Сулайбия (Аль-Джахра, Кувейт) загорелась самая большая в мире свалка покрышек. Там хранится более 52 миллионов шин, пишет Onliner со ссылкой на Xinhuanet.

Столбы чёрного ядовитого дыма настолько густые и масштабные, что видны из космоса. По информации Xinhuanet, на данный момент огнем охвачена лишь часть свалки. Площадь, на которой лежат покрышки, занимает около 600 тысяч квадратных метров. В Кувейт свозятся шины из многих стран мира. Не все государства могут позволить себе должную утилизацию или переработку покрышек. Экологи сейчас бьют тревогу: пожар грозит экологической катастрофой для региона.